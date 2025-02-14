Выплаты военным — кто за службу получит по 1 млн грн

Бойцам ВСУ выплатят по 1 млн грн — в Кабмине назвали условия
Украинским военнослужащим начнут выплачивать по 1 млн гривен в рамках экспериментального проекта. Речь идет о выплатах для граждан, которые не подпадают под мобилизацию, при условии заключения контрактов с Министерством обороны.
Это предусматривает правительственное постановление №153.
Контракты на службу в ВСУ для украинцев 18-24 лет
С предложением реализации экспериментального проекта в течение двух лет выступило Министерство обороны. По условиям, присоединиться к проекту могут граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Их начнут принимать на военную службу по контракту в ВСУ на должности рядового состава.
Срок контрактов составит всего один год. Однако обязательным условием будет участие в боевых действиях минимум шесть месяцев. Добровольцам предложат такие должности:
- стрелки;
- старшие стрелки;
- стрелки-снайперы;
- стрелки-санитары;
- гранатометчики;
- помощники гранатометчиков;
- старшие гранатометчики;
- разведчики;
- старшие разведчики.
Кто из бойцов получит 1 млн грн и порядок выплат
Согласно условиям экспериментального проекта, 1 млн грн добровольцам будут выплачивать в три этапа:
- по 200 тыс. грн — сразу после заключения контракта;
- по 300 тыс. грн — после срока подготовки и вступления в боевые действия;
- по 500 тыс. грн — после завершения действия контракта.
Таким военным будут предоставлять отсрочку от мобилизации на один год после завершения действия контракта, право на выезд за границу, а также беспроцентный кредит на покупку недвижимости.
Однако, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то граждане будут вынуждены вернуть выплату. Если условия контракта нарушатся дважды и более, то обяжут возместить полностью все выплаты.
Ранее мы писали, что украинские бойцы имеют право на помощь для решения социально-бытовых вопросов. Такую помощь можно получить только один раз в течение года.
Также мы сообщали, что родные погибших на войне военных имеют право на помощь в размере 15 млн грн. Однако бойцы еще при жизни могут повлиять на то, в каких долях получат родственники выплаты.
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