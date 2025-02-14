Выплаты военным — кто за службу получит по 1 млн грн

Военный достает деньги из кармана. Фото: АрмияInform

Украинским военнослужащим начнут выплачивать по 1 млн гривен в рамках экспериментального проекта. Речь идет о выплатах для граждан, которые не подпадают под мобилизацию, при условии заключения контрактов с Министерством обороны.

Это предусматривает правительственное постановление №153.

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Контракты на службу в ВСУ для украинцев 18-24 лет

С предложением реализации экспериментального проекта в течение двух лет выступило Министерство обороны. По условиям, присоединиться к проекту могут граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Их начнут принимать на военную службу по контракту в ВСУ на должности рядового состава.

Срок контрактов составит всего один год. Однако обязательным условием будет участие в боевых действиях минимум шесть месяцев. Добровольцам предложат такие должности:

стрелки;

старшие стрелки;

стрелки-снайперы;

стрелки-санитары;

гранатометчики;

помощники гранатометчиков;

старшие гранатометчики;

разведчики;

старшие разведчики.

Кто из бойцов получит 1 млн грн и порядок выплат

Согласно условиям экспериментального проекта, 1 млн грн добровольцам будут выплачивать в три этапа:

по 200 тыс. грн — сразу после заключения контракта;

по 300 тыс. грн — после срока подготовки и вступления в боевые действия;

по 500 тыс. грн — после завершения действия контракта.

Таким военным будут предоставлять отсрочку от мобилизации на один год после завершения действия контракта, право на выезд за границу, а также беспроцентный кредит на покупку недвижимости.

Однако, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то граждане будут вынуждены вернуть выплату. Если условия контракта нарушатся дважды и более, то обяжут возместить полностью все выплаты.

Ранее мы писали, что украинские бойцы имеют право на помощь для решения социально-бытовых вопросов. Такую помощь можно получить только один раз в течение года.

Также мы сообщали, что родные погибших на войне военных имеют право на помощь в размере 15 млн грн. Однако бойцы еще при жизни могут повлиять на то, в каких долях получат родственники выплаты.