Виплати за загиблих бійців — що треба знати про особисте розпорядження

Військовослужбовці в центрі рекрутингу. Фото: Вінницька ОВА

Юристи радять військовослужбовцям за життя вказувати частку грошової допомоги, яку можуть отримати їхні рідні у разі загибелі. Йдеться про можливість скористатися правом особистого розпорядження в реаліях війни.

Про це йдеться у поясненні правозахисників на порталі "Безоплатна правнича допомога".

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Як пояснюють юристи, рідні загиблих на війні захисників України мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. При цьому бійці за життя можуть вплинути на те, хто та в яких частках отримає виплати.

Якщо нема особистого розпорядження, то розподіл коштів між членами родини відбудеться за загальними правилами.

За словами юристів, військовослужбовцю бажано скласти особисте розпорядження, яке подібне до заповіту, однак воно не стосується майна, а виключно грошової допомоги.

При цьому можна вказати в особистому розпорядженні будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин. Так, якщо військовослужбовець має родину, то її члени отримають право на частину коштів.

За законодавством, незалежно від змісту особистого розпорядження право на 50% частки допомоги за відсутності розпорядження надається:

дітям військового;

його повнолітнім непрацездатним дітям;

непрацездатній вдові (вдівцю);

непрацездатним батькам.

Як військовому скласти особисте розпорядження

Юристи зауважують, що написати та засвідчити особисте розпорядження боєць може як у нотаріуса, так і в командира військової частини.

Оригінали таких розпоряджень мають зберігатися у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в особових справах військовослужбовців, а копії видають на руки бійцям.

"Всім, кому став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено його розголошувати", — зазначають правозахисники.

Водночас, після складення особистого розпорядження змінити його буде неможливо, однак дозволяється написати нове. При цьому кожне нове розпорядження буде скасовувати попереднє.

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