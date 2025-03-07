В Польше и Чехии рекордно снизился уровень безработицы — при чем здесь украинские беженцы

Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

В Польше и Чехии фиксируют серьезное сокращение уровня безработицы. Все благодаря украинским беженцам, которые массово переезжают в Европу из-за нападения России на Украину.

Как свидетельствуют данные аналитического центра международной компании Gremi Personal, благодаря беженцам как Польше, так и Чехии удалось преодолеть одну из основных проблем на рынке труда.

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Как объясняют эксперты, большинство граждан, приехавших в эти страны, нашли официальную работу. Благодаря этому уровень безработицы в Польше и Чехии впервые за долгое время находится на историческом минимуме.

Так, в Польше он составляет 2,6%. В этой стране количество нетрудоустроенных людей всего 464 тысячи. В Чехии уровень безработицы также снизился до 2,6%. Здесь не работают 139 тысяч человек. Отмечается, что это самый низкий показатель во всем Европейском Союзе.

Изменения произошли на фоне стабильного экономического роста, политики государств и вклада украинских беженцев, особенно в Польше. Данные ZUS свидетельствуют, что в стране на официальную работу после приезда согласились 779 тысяч украинцев — это 78% от всех иностранцев, работающих в Польше.

"Это не просто цифры, это огромная сила, которая поддерживает стабильность и рост рынка труда этих двух стран. Мы убеждены, что именно благодаря украинцам Польша имеет такие низкие показатели безработицы, которые являются рекордными во всем ЕС", — отметил представитель Gremi Personal Юрий Григоренко.

Ранее стало известно, что гуманитарный People in Need Ukraine из Чехии предоставит украинцам финансовую поддержку. Гражданам предлагают от 2 тыс. до 5 тыс. долларов, если они хотят заниматься бизнесом.

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