В Польщі та Чехії рекордно знизився рівень безробіття — до чого тут українські біженці

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

У Польщі та Чехії фіксують серйозне скорочення рівня безробіття. Усе завдяки українським біженцям, які масово переїжджають до Європи через напад Росії на Україну.

Як свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії Gremi Personal, завдяки біженцям як Польщі, так і Чехії вдалося подолати одну із основних проблем на ринку праці.

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Як пояснюють експерти, більшість громадян, які приїхали до цих країн, знайшли офіційну роботу. Завдяки цьому рівень безробіття в Польщі та Чехії вперше за тривалий час перебуває на історичному мінімуму.

Так, у Польщі він становить 2,6%. У цій країні кількість непрацевлаштованих людей всього 464 тисячі. У Чехії рівень безробіття також знизився до 2,6%. Тут не працює 139 тисяч осіб. Зазначається, що це найнижчий показник у всьому Європейському Союзі.

Зміни відбулися на фоні стабільного економічного зростання, політики держав та внеску українських біженців, особливо в Польщі. Дані ZUS (польської Адміністрації соціального страхування) свідчать, що в країні на офіційну роботу після прибуття погодились 779 тисяч українців — це 78% від усіх іноземців, які працюють у Польщі.

"Це не просто цифри, це величезна сила, яка підтримує стабільність і зростання ринку праці цих двох країн. Ми переконані, що саме завдяки українцям Польща має такі низькі показники безробіття, які є рекордними у всьому ЄС", — зауважив представник Gremi Personal Юрій Григоренко.

Раніше стало відомо, що гуманітарний People in Need Ukraine з Чехії надасть українцям фінансову підтримку. Громадянам пропонують від 2 тис. до 5 тис. доларів, якщо вони хочуть займатися бізнесом.

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