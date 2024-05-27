Работа в Украине — как безработным получить 12 тыс. гривен

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине безработные граждане за общественно полезные работы могут стабильно получать заработную плату, что значительно превышает минимальную. В этом году выплату существенно повысили.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

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Оплата за общественно полезную работу в 2024 году

Как отмечают в пресс-службе, по правительственному проекту "Армия восстановления" на выплату заработной платы государство предоставило уже 958 млн гривен.

В 2024 году оплата общественно полезных работ составляет 12 тыс. гривен за полный отработанный месяц.

В частности, в перечень видов общественно полезных работ входят:

ремонтные и восстановительные работы на разных объектах обеспечения жизнедеятельности;

ремонтные работы жилых домов;

работы по разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и дорог;

обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан;

выполнение сельскохозяйственных работ;

работа по поддержанию общественного порядка;

обеспечение благоустройства и озеленения территорий городов.

Как присоединиться к "Армии восстановления"

Как поясняют в пресс-службе, виды работ зависят от потребностей конкретного региона. Власти на местах определяют, какие работы требует область, и передает такие сведения в Центр занятости. Последний обращается к безработным с соответствующим предложением таких работ.

Учитывая это, граждане могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ в разных уголках Украины. Для этого следует обратиться в ближайшее отделение Центра занятости.

Подробности об общественно-полезных работах можно узнать по следующей ссылке.

Источник: Госслужба занятости

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы преклонных лет становятся все ценнее на местном рынке труда. В результате войны и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.

Также писали, что в Украине новое законодательство станет официально регулировать работу домашних работников. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.