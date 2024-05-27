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Безробітні українці можуть отримати 12 тис. гривень — умови

27 травня 2024 18:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — як безробітним отримати 12 тис. гривень
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні безробітні громадяни за суспільно корисні роботи можуть стабільно отримувати заробітну плату, що значно перевищує мінімальну. Цього року виплату суттєво підвищили.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

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Оплата за суспільно корисну роботу у 2024 році

Як зазначають у пресслужбі, за урядовим проєктом "Армія відновлення" на виплату заробітної плати держава надала 958 млн гривень.

У 2024 році оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тисяч гривень за повний відпрацьований місяць.

Зокрема, у перелік видів суспільно-корисних робіт входять:

  • ремонтні та відновлювальні роботи на різноманітних об’єктах забезпечення життєдіяльності;
  • ремонтні роботи житлових будинків громадян;
  • роботи з розбору завалів, розчищення залізничних колій та доріг;
  • забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян;
  • виконання сільськогосподарських робіт;
  • робота з підтримки громадського порядку;
  • забезпечення благоустрою та озеленення територій міст.

Як долучитися до "Армії відновлення"

Як пояснюють у пресслужбі, види робіт залежать від потреб конкретного регіону. Влада на місцях визначає, які роботи потребує область, та передає такі відомості до Центру зайнятості. Останній звертається до безробітних  відповідною пропозицією таких робіт.

З огляду на це, громадяни можуть долучитися до виконання суспільно корисних робіт в різних куточках України. Для цього потрібно звернутися у найближче відділення Центру зайнятості.

Деталі  про суспільно-корисні роботи можна дізнатися за наступним посиланням.

 

безробітні гроші допомога
Джерело: Держслужба зайнятості

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.

Також писали, що в Україні нове законодавство почне офіційно регулювати роботу домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

зарплати
виплати
безробіття
гроші
Армія відновлення

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