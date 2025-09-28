Проезд в общественном транспорте без пенсионного удостоверения — какой размер штрафа

Маршрутка на остановке. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам на пенсии по возрасту предоставляется ряд льгот, среди которых и право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако в некоторых случаях пенсионерам грозит штраф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

В каком транспорте за проезд можно не платить

Не платить за проезд в общественном транспорте пенсионеры могут на основании пенсионного удостоверения. Это условие предусмотрел Кабмин Украины в своем постановлении № 193. Речь идет о:

автобусах;

троллейбусах;

трамваях;

пригородных поездах (электричках).

Оплачивается проезд на частных маршрутах, а также в метро.

Сколько придется заплатить за безбилетный проезд

В автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных поездах пенсионеры ездят бесплатно на основании пенсионного удостоверения. Если забыть этот документ дома, то придется заплатить за проезд. Если этого не сделать, у контролеров есть право оштрафовать такого пассажира.

Размер штрафа определяют органы местного самоуправления, поэтому в городах он может отличаться. Например, в Киеве на пенсионера без удостоверения в общественном транспорте могут наложить штраф в размере 160 грн, а в Одессе — 140 грн. Существенно выше сумма штрафа во Львове — 300 гривен.

Напомним, часть пенсионеров может потерять доступ к своим счетам в Ощадбанке. В банке отметили, что граждане должны пройти процедуру физической идентификации. Узнавайте также о пяти малоизвестных льготах для пенсионеров.