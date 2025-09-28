Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Бесплатный проезд для пенсионеров — почему выписывают штрафы

Бесплатный проезд для пенсионеров — почему выписывают штрафы

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 15:22
Проезд в общественном транспорте без пенсионного удостоверения — какой размер штрафа
Маршрутка на остановке. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам на пенсии по возрасту предоставляется ряд льгот, среди которых и право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако в некоторых случаях пенсионерам грозит штраф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

В каком транспорте за проезд можно не платить

Не платить за проезд в общественном транспорте пенсионеры могут на основании пенсионного удостоверения. Это условие предусмотрел Кабмин Украины в своем постановлении № 193. Речь идет о:

  • автобусах;
  • троллейбусах;
  • трамваях;
  • пригородных поездах (электричках).

Оплачивается проезд на частных маршрутах, а также в метро.

Сколько придется заплатить за безбилетный проезд

В автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных поездах пенсионеры ездят бесплатно на основании пенсионного удостоверения. Если забыть этот документ дома, то придется заплатить за проезд. Если этого не сделать, у контролеров есть право оштрафовать такого пассажира.

Размер штрафа определяют органы местного самоуправления, поэтому в городах он может отличаться. Например, в Киеве на пенсионера без удостоверения в общественном транспорте могут наложить штраф в размере 160 грн, а в Одессе — 140 грн. Существенно выше сумма штрафа во Львове — 300 гривен.

Напомним, часть пенсионеров может потерять доступ к своим счетам в Ощадбанке. В банке отметили, что граждане должны пройти процедуру физической идентификации. Узнавайте также о пяти малоизвестных льготах для пенсионеров.

пенсии штраф пенсионеры проезд общественный транспорт
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации