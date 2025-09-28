Відео
Головна Фінанси Безплатний проїзд для пенсіонерів — чому виписують штрафи

Безплатний проїзд для пенсіонерів — чому виписують штрафи

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 15:22
Проїзд у громадському транспорті без пенсійного посвідчення — який розмір штрафу
Маршрутка на зупинці. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадянам на пенсії за віком надається низка пільг, серед яких і право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак у деяких випадках пенсіонерам загрожує штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

У якому транспорті за проїзд можна не платити

Не платити за проїзд у громадському транспорті пенсіонери можуть на підставі пенсійного посвідчення. Цю умову передбачив Кабмін України у своїй постанові № 193. Йдеться про:

  • автобуси;
  • тролейбуси;
  • трамваї;
  • приміські поїзди (електрички).

Оплачується проїзд на приватних маршрутах, а також в метро. 

Скільки доведеться заплатити за безквитковий проїзд

В автобусах, тролейбусах, трамваях та приміських поїздах пенсіонери їздять безплатно на підставі пенсійного посвідчення. Якщо забути цей документ вдома, то доведеться заплатити за проїзд. Якщо цього не зробити, у контролерів є право оштрафувати такого пасажира.

Розмір штрафу визначають органи місцевого самоврядування, тож у містах він може різнитися. Наприклад, у Києві на пенсіонера без посвідчення у громадському транспорті можуть накласти штраф у розмірі 160 грн, а в Одесі — 140 грн. Суттєво вища сума штрафу у Львові — 300 гривень.

Нагадаємо, частина пенсіонерів може втратити доступ до своїх рахунків в Ощадбанку. У банку зазначили, що громадяни мають пройти процедуру фізичної ідентифікації. Дізнавайтесь також про п'ять маловідомих пільг для пенсіонерів

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
