Проїзд у громадському транспорті без пенсійного посвідчення — який розмір штрафу

В Україні громадянам на пенсії за віком надається низка пільг, серед яких і право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак у деяких випадках пенсіонерам загрожує штраф.

У якому транспорті за проїзд можна не платити

Не платити за проїзд у громадському транспорті пенсіонери можуть на підставі пенсійного посвідчення. Цю умову передбачив Кабмін України у своїй постанові № 193. Йдеться про:

автобуси;

тролейбуси;

трамваї;

приміські поїзди (електрички).

Оплачується проїзд на приватних маршрутах, а також в метро.

Скільки доведеться заплатити за безквитковий проїзд

В автобусах, тролейбусах, трамваях та приміських поїздах пенсіонери їздять безплатно на підставі пенсійного посвідчення. Якщо забути цей документ вдома, то доведеться заплатити за проїзд. Якщо цього не зробити, у контролерів є право оштрафувати такого пасажира.

Розмір штрафу визначають органи місцевого самоврядування, тож у містах він може різнитися. Наприклад, у Києві на пенсіонера без посвідчення у громадському транспорті можуть накласти штраф у розмірі 160 грн, а в Одесі — 140 грн. Суттєво вища сума штрафу у Львові — 300 гривень.

