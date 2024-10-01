Новая почта с 1 октября ввела ряд изменений — что ждет клиентов

Бесплатные услуги и новые цены — все изменения Новой почты с 1 октября
С 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Отмена платежей и бесплатные услуги на Новой почте
Как отмечают в компании, с октября будет отменена часть обязательных платежей. В частности, больше не будут брать комиссию за объявленную стоимость при операции возврата посылок.
Кроме того, предлагают бесплатные услуги:
- простой возврат от покупателя продавцу, если товар не подошел;
- переадресация посылки по стране, пока она не приехала в точку получения;
- переадресация по городу, даже в случае прибытия посылки в место получения;
- упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг, конверты для документов.
Новые тарифы на доставку посылок
Также в этом месяце начнут действовать новые тарифы практически на все виды доставки: документов, посылок и грузов. В среднем придется платить на 10 гривен больше в зависимости от величины посылки: малая, средняя или большая.
Теперь установлены следующие тарифы:
- документы — 65 гривен (вместе с фирменным картонным конвертом).
- посылки до 30 кг — можно упаковать бесплатно в фирменный пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг и 4 кг. Во время отправки по почтомату цена упаковки составит 15 гривен.
Доставка по городу:
- до 2 кг — 60 гривен;
- до 10 кг — 90 гривен;
- до 30 кг — 140 гривен.
Доставка по стране:
- до 2 кг — 80 гривен;
- до 10 кг — 110 гривен;
- до 30 кг — 160 гривен.
Грузы свыше 30 кг:
- между отделениями по городу: +0,5 грн/кг;
- между отделениями по стране: +1 гривна/кг.
Как пояснили в компании, за время войны в Украине подорожало все, в том числе электроэнергия и горючее, поэтому решили повысить цены. Однако подчеркнули, что не просто повышают тарифы, а внедряют новые технологии и улучшают предоставление услуг.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее СМИ писали о планах Новой почты обновить тарифную сетку услуг. Сообщали о новых возможных ценах.
Также мы писали, что группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, нацелилась на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала фирму "Новая Энерджи".
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