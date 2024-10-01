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Бесплатные услуги и новые цены — все изменения Новой почты с 1 октября

1 октября 2024 11:47
Ксения Симонова - Редактор
Новая почта с 1 октября ввела ряд изменений — что ждет клиентов
Посылка в руках. Фото: novapost.com
Ксения Симонова - Редактор

С 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Отмена платежей и бесплатные услуги на Новой почте

Как отмечают в компании, с октября будет отменена часть обязательных платежей. В частности, больше не будут брать комиссию за объявленную стоимость при операции возврата посылок.

Кроме того, предлагают бесплатные услуги:

  • простой возврат от покупателя продавцу, если товар не подошел;
  • переадресация посылки по стране, пока она не приехала в точку получения;
  • переадресация по городу, даже в случае прибытия посылки в место получения;
  • упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг, конверты для документов.

Новые тарифы на доставку посылок

Также в этом месяце начнут действовать новые тарифы практически на все виды доставки: документов, посылок и грузов. В среднем придется платить на 10 гривен больше в зависимости от величины посылки: малая, средняя или большая.

Теперь установлены следующие тарифы:

  • документы — 65 гривен (вместе с фирменным картонным конвертом).
  • посылки до 30 кг — можно упаковать бесплатно в фирменный пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг и 4 кг. Во время отправки по почтомату цена упаковки составит 15 гривен.

Доставка по городу:

  • до 2 кг — 60 гривен;
  • до 10 кг — 90 гривен;
  • до 30 кг — 140 гривен.

Доставка по стране:

  • до 2 кг — 80 гривен;
  • до 10 кг — 110 гривен;
  • до 30 кг — 160 гривен.

Грузы свыше 30 кг:

  • между отделениями по городу: +0,5 грн/кг;
  • между отделениями по стране: +1 гривна/кг.

Как пояснили в компании, за время войны в Украине подорожало все, в том числе электроэнергия и горючее, поэтому решили повысить цены. Однако подчеркнули, что не просто повышают тарифы, а внедряют новые технологии и улучшают предоставление услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее СМИ писали о планах Новой почты обновить тарифную сетку услуг. Сообщали о новых возможных ценах.

Также мы писали, что группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, нацелилась на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала фирму "Новая Энерджи".

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