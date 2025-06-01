Бесплатная парковка авто в 2025 году — кто из украинцев может не платить за место на паркинге

Парковщик на парковке открытого типа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Платные парковки в Украине сейчас существуют практически в каждом крупном городе. Однако не все водители знают, что у некоторых из них есть законное право не платить за паркоместо для своего автомобиля.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Как отмечается на сайте Дія, право на бесплатную парковку и хранение транспортных средств предоставляется:

водителям с инвалидностью, водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью;

общественным организациям лиц с инвалидностью, предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, которые являются владельцами транспортных средств и перевозят лиц с инвалидностью.

"Основанием для предоставления на автостоянке такого места является выданное органом местного самоуправления направление", — отмечается на портале.

В то же время в некоторых городах Украины, например в Киеве, право на бесплатную парковку транспортных средств предоставляют:

участникам боевых действий;

участникам войны;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

членам семьи погибшего ветерана войны;

членам семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.

Воспользоваться услугой можно после подтверждения статуса Защитника в городском приложении Киев Цифровой, после чего:

открыть раздел "Сервисы водителя" — "Почасовая парковка";

выбрать авто или ввести его номер;

выбрать паркинг;

нажать "Начать парковку".

Ранее сообщалось, что в Украине усилят права водителей с инвалидностью. Автовладельцы, например, по-новому будут подтверждать наличие проблем со здоровьем. Узнавайте также, за отсутствие какого документа водителя точно оштрафуют.