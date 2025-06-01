Бесплатная парковка авто в 2025 году — кто из украинцев может не платить за место на паркинге

Бесплатная парковка — у кого есть право в 2025 году
Платные парковки в Украине сейчас существуют практически в каждом крупном городе. Однако не все водители знают, что у некоторых из них есть законное право не платить за паркоместо для своего автомобиля.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Кто в Украине имеет право на бесплатную парковку в 2025 году
Как отмечается на сайте Дія, право на бесплатную парковку и хранение транспортных средств предоставляется:
- водителям с инвалидностью, водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью;
- общественным организациям лиц с инвалидностью, предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, которые являются владельцами транспортных средств и перевозят лиц с инвалидностью.
"Основанием для предоставления на автостоянке такого места является выданное органом местного самоуправления направление", — отмечается на портале.
В то же время в некоторых городах Украины, например в Киеве, право на бесплатную парковку транспортных средств предоставляют:
- участникам боевых действий;
- участникам войны;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- членам семьи погибшего ветерана войны;
- членам семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.
Воспользоваться услугой можно после подтверждения статуса Защитника в городском приложении Киев Цифровой, после чего:
- открыть раздел "Сервисы водителя" — "Почасовая парковка";
- выбрать авто или ввести его номер;
- выбрать паркинг;
- нажать "Начать парковку".
Ранее сообщалось, что в Украине усилят права водителей с инвалидностью. Автовладельцы, например, по-новому будут подтверждать наличие проблем со здоровьем. Узнавайте также, за отсутствие какого документа водителя точно оштрафуют.
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