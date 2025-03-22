Компенсация за обучение на контракте — как и кто может получить помощь в 2025 году

Женщина перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полномасштабная война с Россией продолжается уже третий год, но в Украине не только продолжают обеспечивать население всеми льготами, но и создают новые программы госпомощи. Например, в 2025 году некоторые граждане смогут претендовать на компенсацию полной стоимости годового обучения в учреждениях, где студенты получают профессиональное предвысшее и высшее образования.

О деталях сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

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Как вернуть деньги за обучение — детали

Известно, что выплаты планируют назначить для детей ветеранов. У них есть возможность вернуть все средства за обучение, которые были уплачены в соответствующий учебный год. Правительство уже определило перечень лиц, которым государство будет возвращать деньги:

детям со статусом члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;

детям лиц с инвалидностью вследствие войны;

детям участников боевых действий, определенных в пунктах 19-25 части первой статьи 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

детям граждан, которых государства официально признали пропавшими без вести при особых обстоятельствах;

детям лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

детям украинцев, которых признали пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Как получить помощь

Предполагается, что собирать документы и подавать их в соцорганы для того, чтобы оформить выплаты, детям ветеранов не нужно. Если они действительно будут учиться на контракте, тогда информацию, что им полагается финпомощь, должны внести в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования). Поэтому гражданам нужно дождаться уведомления от приложения "Дія".

Зачисление средств произойдет на специальный счет учебного заведения, а суммы, которые студенты уже оплатили, им вернут.

"Обратите внимание: сведения о том, что студенты имеют специальный статус, могут быть предоставлены в учебное заведение для получения помощи", — отметили в Минветеранов.

В то же время важно знать, что компенсация детям ветеранов за обучение на контракте — экспериментальный проект, который правительство только собирается запускать в работу. О старте программы сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что сэкономить на обучении могут родители и других детей. Соответствующую льготу предоставляют физлицам с официальной работой, которые платят НДФЛ.

Также мы рассказывали, что в Украине существует так называемая социальная стипендия для студентов. Однако претендовать на нее могут не все ученики.