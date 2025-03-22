Компенсація за навчання на контракті — як і хто може отримати допомогу у 2025 році

Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна з Росією триває вже третій рік, але в Україні не лише продовжують забезпечувати населення усіма пільгами, а й створюють нові програми держдопомог. Наприклад, у 2025 році деякі громадяни зможуть претендувати на компенсацію повної вартості річного навчання у закладах, де студенти здобувають фахову передвищу та вищу освіти.

Про деталі повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

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Як повернути гроші за навчання — деталі

Відомо, що виплати планують призначити для дітей ветеранів. У них є змога повернути усі кошти за навчання, які були сплачені у відповідний навчальний рік. Уряд вже визначив перелік осіб, яким держава повертатиме гроші:

дітям зі статусом члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітям учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітям громадян, яких держав офіційно визнала зниклими безвісти за особливих обставин;

дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

дітям осіб, яких визнали постраждалими учасниками Революції Гідності.

Як отримати допомогу

Передбачається, що збирати документи та подавати їх до соцорганів для того, аби оформити виплати, дітям ветеранів не потрібно. Якщо вони справді навчатимуться на контракті, тоді інформацію, що їм належить фіндопомога, мають внести в ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти). Тож громадянам потрібно дочекатися сповіщення від застосунку "Дія".

Зарахування відбудеться на спеціальний рахунок закладу освіти, а суми, які студенти вже сплатили, їм повернуть.

"Зверніть увагу: відомості про те, що студенти мають спеціальний статус, можуть бути надані до закладу освіти для отримання допомоги", — зауважили у Мінветеранів.

Водночас важливо знати, що компенсація дітям ветеранів за навчання на контракті — експериментальний проєкт, який уряд лише збирається запускати в роботу. Про старт програми повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що зекономити на навчанні можуть батьки й інших дітей. Відповідну пільгу надають фізособам з офіційною роботою, які сплачують ПДФО.

Також ми розповідали, що в Україні існує так звана соціальна стипендія для студентів. Однак претендувати на неї можуть не усі учні.