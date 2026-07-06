Без трудовой книжки и суда: в Украине хотят упростить подтверждение стажа

Пенсионеры за столом, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Если трудовая книжка утеряна, в ней есть ошибки или прежнее место работы давно ликвидировано — оформление пенсии превращается в настоящий квест. Но ситуацию планируют изменить. Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, который должен упростить подтверждение трудового стажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий документ.

Сохранится ли трудовая книжка

Как и раньше, если речь идет о периодах работы до введения персонифицированного учета, основным доказательством стажа будет трудовая книжка.

Но если её нет или записи в ней неполные или неверные, подтвердить стаж можно будет и другими способами.

Как можно будет подтвердить стаж

Если с трудовой книжкой возникли проблемы, Пенсионный фонд сможет учесть:

данные из Реестра застрахованных лиц;

справки, приказы, личные счета, платежные ведомости, трудовые договоры и другие документы;

документы из архивов;

показания не менее двух свидетелей (в случаях, предусмотренных законом);

решение суда об установлении факта трудовых отношений.

Что именно изменится

В проекте постановления предусмотрено несколько важных нововведений:

Расширяется перечень документов, которыми можно подтвердить стаж. Пенсионный фонд сможет более активно использовать информацию из государственных электронных реестров, чтобы людям не приходилось собирать лишние справки. Если документы вообще не сохранились, подтвердить стаж можно будет с помощью свидетелей — достаточно показаний двух человек, которые работали вместе с вами.

Больше возможностей для предпринимателей и фермеров

Для людей, которые занимались предпринимательской деятельностью или вели личное крестьянское хозяйство, также расширяется перечень подтверждающих документов.

В частности, можно будет использовать справки из налоговой службы.

Что изменится для семей военнослужащих

Отдельно уточнили правило в отношении жен военнослужащих. Если до 1 января 2004 года женщина проживала вместе с мужем в местности, где не могла трудоустроиться по специальности, этот период могут зачесть в страховой стаж. Но не более чем за 10 лет.

Если документы были уничтожены войной

Есть хорошая новость для людей, чьи документы были утрачены из-за войны.

Для таких случаев Пенсионный фонд разработает отдельный порядок подтверждения стажа. Если архивов уже нет, ПФУ сможет находить бывших коллег через Реестр застрахованных лиц и использовать их показания.

Меньше походов в суд

Еще одно важное изменение касается документов, в которых по-разному написаны фамилия, имя или отчество.

Если будет очевидно, что документы принадлежат одному человеку, Пенсионный фонд сможет самостоятельно решить этот вопрос без обращения в суд. В суд придется обращаться только в том случае, если административно подтвердить это невозможно.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы, достигшие 65-летнего возраста, но имеющие достаточный стаж, могут оформить государственную социальную помощь вместо пенсии. Ее размер может составлять от 30% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а в случае необходимости государство доплачивает разницу до установленного минимального уровня.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто имеет право на пенсию за особые заслуги, которую выплачивают в виде ежемесячной надбавки к основной пенсии. В 2026 году ее размер составляет от 597 до 908 гривен в месяц.