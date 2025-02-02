Сколько будет стоить жизнь в Германии без социальной помощи — детали

Без соцпомощи в Германии — сколько надо зарабатывать украинцам
В Германию в связи с российской агрессией с 2022 года выехали более 1 млн украинцев. Хотя в этой европейской стране расходы на жизнь довольно существенны, граждане Украины продолжают сюда прибывать, поскольку полномасштабная война продолжается.
Как пишет издание Ukraine Pulse, чтобы уменьшить свои расходы, украинцы могут поселиться в селах, но вряд ли в каждом отделенном городке Германии найдется работа, которая позволит покрыть расходы на семью.
Сколько стоит жилье в Германии
По информации журналистов, семья в Германии в месяц тратит минимум 1,5 тыс. евро. Самые большие расходы — на аренду жилья, цены на которую варьируются в зависимости от города, например:
- арендовать жилье в Мюнхене стоит от 1 023 евро, если это отдаленный район города;
- в Берлине — от 907 до 1 331 евро;
- в Штутгарте — от 787 до 1 278 евро;
- во Франкфурте — от 878 до 1 143 евро;
- в Гамбурге — от 803 до 1 056 евро;
- в Кельне — от 678 до 906 евро.
При этом, если в Украине жилье сдается в аренду сразу с мебелью, то в Германии такая практика отсутствует. Поэтому украинцев ждут дополнительные расходы, хотя можно приобрести подержанную мебель, чтобы сэкономить.
Примечательно, что в Германии люди платят за общественное вещание. Это ежемесячные расходы в размере 18,36 евро (823грн). Платить придется независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, и слушаете ли радио.
Также придется тратить деньги на еду. Стоимость средней недельной корзины на 1 человека в Германии достигает примерно 100 евро.
А еще в стране обязательное медицинское страхование — сумма взноса за государственную страховку составляет примерно 170 евро в месяц с человека.
И не стоит забывать, что будут и дополнительные расходы, среди которых:
- пополнение мобильного телефона;
- покупка проездного для поездок в транспорте или топлива для авто;
- учеба детей.
То есть, ежемесячный доход для разных категорий населения должен быть:
- для одного человека — от 1,5 тыс. евро до 2 тыс;
- если семья из двух человек — от 2,5 тыс. евро до 3 тыс;
- если в семье есть дети — от 3,5 тыс. евро.
Напомним, министр национального единства Алексей Чернышов назвал количество украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, за границей находятся около 20-25 миллионов человек.
Также сообщалось, что с 2025 года украинцы будут платить за въезд на территорию стран Евросоюза. Все потому, что в ЕС заработает система предварительной авторизации поездок ETIAS.
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