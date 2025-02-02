Сколько будет стоить жизнь в Германии без социальной помощи — детали

Беженцы из Украины на границе с ЕС. Фото: УНИАН

В Германию в связи с российской агрессией с 2022 года выехали более 1 млн украинцев. Хотя в этой европейской стране расходы на жизнь довольно существенны, граждане Украины продолжают сюда прибывать, поскольку полномасштабная война продолжается.

Как пишет издание Ukraine Pulse, чтобы уменьшить свои расходы, украинцы могут поселиться в селах, но вряд ли в каждом отделенном городке Германии найдется работа, которая позволит покрыть расходы на семью.

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Сколько стоит жилье в Германии

По информации журналистов, семья в Германии в месяц тратит минимум 1,5 тыс. евро. Самые большие расходы — на аренду жилья, цены на которую варьируются в зависимости от города, например:

арендовать жилье в Мюнхене стоит от 1 023 евро, если это отдаленный район города;

в Берлине — от 907 до 1 331 евро;

в Штутгарте — от 787 до 1 278 евро;

во Франкфурте — от 878 до 1 143 евро;

в Гамбурге — от 803 до 1 056 евро;

в Кельне — от 678 до 906 евро.

При этом, если в Украине жилье сдается в аренду сразу с мебелью, то в Германии такая практика отсутствует. Поэтому украинцев ждут дополнительные расходы, хотя можно приобрести подержанную мебель, чтобы сэкономить.

Примечательно, что в Германии люди платят за общественное вещание. Это ежемесячные расходы в размере 18,36 евро (823грн). Платить придется независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, и слушаете ли радио.

Также придется тратить деньги на еду. Стоимость средней недельной корзины на 1 человека в Германии достигает примерно 100 евро.

А еще в стране обязательное медицинское страхование — сумма взноса за государственную страховку составляет примерно 170 евро в месяц с человека.

И не стоит забывать, что будут и дополнительные расходы, среди которых:

пополнение мобильного телефона;

покупка проездного для поездок в транспорте или топлива для авто;

учеба детей.

То есть, ежемесячный доход для разных категорий населения должен быть:

для одного человека — от 1,5 тыс. евро до 2 тыс;

если семья из двух человек — от 2,5 тыс. евро до 3 тыс;

если в семье есть дети — от 3,5 тыс. евро.

Напомним, министр национального единства Алексей Чернышов назвал количество украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, за границей находятся около 20-25 миллионов человек.

Также сообщалось, что с 2025 года украинцы будут платить за въезд на территорию стран Евросоюза. Все потому, что в ЕС заработает система предварительной авторизации поездок ETIAS.