Скільки коштуватиме життя у Німеччині без соціальної допомоги — деталі

Біженці з України на кордоні з ЄС. Фото: УНІАН

До Німеччини у зв'язку з російською агресію з 2022 року виїхали понад 1 млн українців. Хоча у цій європейській країні витрати на життя є доволі суттєвими, громадяни України продовжують сюди прибувати, оскільки повномасштабна війна триває.

Як пише видання Ukraine Pulse, щоби зменшити свої витрати, українці можуть поселитися у селах, але навряд у кожному відділеному містечку Німеччини знайдеться робота, яка дозволить покрити витрати на родину.

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Скільки коштує житло у Німеччині

За інформацією журналістів, родина у Німеччині на місяць витрачає щонайменше 1,5 тис. євро. Найбільше витрати — оренда житла, ціни на яку варіюються залежно від міста, наприклад

орендувати житло у Мюнхені коштує від 1 023 євро, якщо це віддалений район міста;

у Берліні — від 907 до 1 331 євро;

у Штутгарті — від 787 до 1 278 євро;

у Франкфурті — від 878 до 1 143 євро;

у Гамбурзі — від 803 до 1 056 євро;

у Кельні — від 678 до 906 євро.

При цьому, якщо в Україні житло здається в оренду одразу з меблями, то у Німеччині така практика відсутня. Тож на українців чекають додаткові витрати, хоча можна придбати вживані меблі, щоби зекономити.

Примітно, що у Німеччині люди платять за суспільне мовлення. Це щомісячні витрати у розмірі 18,36 євро (823грн). Платити доведеться незалежно від того, чи дивитеся ви німецьке телебачення, й чи слухаєте радіо.

Також доведеться витрачати гроші на їжу. Вартість середнього тижневого кошика на 1 людину у Німеччині сягає приблизно 100 євро.

А ще в країні обов'язкове медичне страхування — сума внеску за державну страховку становить приблизно 170 євро на місяць з людини.

І не варто забувати, що будуть й додаткові витрати, серед яких:

поповнення мобільного телефону;

купівля проїзного для поїздок у транспорті або палива для авто;

навчання дітей.

Тобто, щомісячний дохід для різних категорій населення має бути:

для однієї особи — від 1,5 тис. євро до 2 тис;

якщо сім'я з двох осіб — від 2,5 тис. євро до 3 тис;

якщо в сім'ї є діти — від 3,5 тис. євро.

Нагадаємо, міністр національної єдності Олексій Чернишов назвав кількість українців, які зараз живуть в інших країнах. За його словами, за кордоном перебувають близько 20-25 мільйонів людей.

Також повідомлялося, що з 2025 року українці платитимуть за в'їзд на територію країн Євросоюзу. Усе тому, що в ЄС запрацює система попередньої авторизації поїздок ETIAS.