Скільки коштуватиме життя у Німеччині без соціальної допомоги — деталі

Без соцдопомоги у Німеччині — скільки треба заробляти українцям
До Німеччини у зв'язку з російською агресію з 2022 року виїхали понад 1 млн українців. Хоча у цій європейській країні витрати на життя є доволі суттєвими, громадяни України продовжують сюди прибувати, оскільки повномасштабна війна триває.
Як пише видання Ukraine Pulse, щоби зменшити свої витрати, українці можуть поселитися у селах, але навряд у кожному відділеному містечку Німеччини знайдеться робота, яка дозволить покрити витрати на родину.
Скільки коштує житло у Німеччині
За інформацією журналістів, родина у Німеччині на місяць витрачає щонайменше 1,5 тис. євро. Найбільше витрати — оренда житла, ціни на яку варіюються залежно від міста, наприклад
- орендувати житло у Мюнхені коштує від 1 023 євро, якщо це віддалений район міста;
- у Берліні — від 907 до 1 331 євро;
- у Штутгарті — від 787 до 1 278 євро;
- у Франкфурті — від 878 до 1 143 євро;
- у Гамбурзі — від 803 до 1 056 євро;
- у Кельні — від 678 до 906 євро.
При цьому, якщо в Україні житло здається в оренду одразу з меблями, то у Німеччині така практика відсутня. Тож на українців чекають додаткові витрати, хоча можна придбати вживані меблі, щоби зекономити.
Примітно, що у Німеччині люди платять за суспільне мовлення. Це щомісячні витрати у розмірі 18,36 євро (823грн). Платити доведеться незалежно від того, чи дивитеся ви німецьке телебачення, й чи слухаєте радіо.
Також доведеться витрачати гроші на їжу. Вартість середнього тижневого кошика на 1 людину у Німеччині сягає приблизно 100 євро.
А ще в країні обов'язкове медичне страхування — сума внеску за державну страховку становить приблизно 170 євро на місяць з людини.
І не варто забувати, що будуть й додаткові витрати, серед яких:
- поповнення мобільного телефону;
- купівля проїзного для поїздок у транспорті або палива для авто;
- навчання дітей.
Тобто, щомісячний дохід для різних категорій населення має бути:
- для однієї особи — від 1,5 тис. євро до 2 тис;
- якщо сім'я з двох осіб — від 2,5 тис. євро до 3 тис;
- якщо в сім'ї є діти — від 3,5 тис. євро.
Нагадаємо, міністр національної єдності Олексій Чернишов назвав кількість українців, які зараз живуть в інших країнах. За його словами, за кордоном перебувають близько 20-25 мільйонів людей.
Також повідомлялося, що з 2025 року українці платитимуть за в'їзд на територію країн Євросоюзу. Усе тому, що в ЄС запрацює система попередньої авторизації поїздок ETIAS.
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