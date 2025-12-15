Поляки будут тратить меньше денег на Рождество — на чем сэкономят в этом году

Люди на ярмарке в Польше. Фото: kiermasze.com.pl

Рождество в Польше — один из главных семейных праздников, который каждый пытается сделать максимально сказочным, теплым и щедрым. Однако в этом году поляки планируют экономить на рождественских расходах.

Об этом рассказало издание inPoland.

На чем будут экономить поляки

Результаты опроса, который проводился ведущей цифровой платформой Shopfully, показали, что почти половина (49,8%) жителей Польши планируют в этом году сократить праздничные расходы.

Так, 36,6% респондентов заявили, что будут экономить на всех составляющих праздника, таких как продукты, алкоголь, подарки или поездки. Остальные опрошенные будут экономить только на отдельных рождественских расходах:

еда — 23,2%;

алкоголь — 23%;

подарки — 16,5%.

Почему жители Польши начали экономить

Причинами того, что значительная часть потребителей пересмотрели свою модель расходов, в том числе и в период праздников, по оценкам экспертов Shopfully, является подорожание жизни и рост цен на базовые товары.

Несмотря на то что Рождество и в дальнейшем остается важным событием, все больше поляков подходят к планированию бюджета осторожнее, сознательно ограничивая расходы и ища альтернативные способы сбережения.

Данные опроса вписываются в тенденцию более осторожного подхода к финансам, что наблюдается в исследованиях потребителей в течение последних месяцев.

В то же время производители алкогольной продукции сообщают о снижении объемов продаж, особенно среди потребителей в возрасте 20-30 лет. Для этой возрастной группы алкоголь постепенно теряет привлекательность, что может объясняться изменением стиля жизни, ориентацией на здоровье или переориентацией на другие формы досуга и потребления.

