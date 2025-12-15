Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Без размаха — на чем будут экономить поляки на Рождество

Без размаха — на чем будут экономить поляки на Рождество

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 17:35
Поляки будут тратить меньше денег на Рождество — на чем сэкономят в этом году
Люди на ярмарке в Польше. Фото: kiermasze.com.pl

Рождество в Польше — один из главных семейных праздников, который каждый пытается сделать максимально сказочным, теплым и щедрым. Однако в этом году поляки планируют экономить на рождественских расходах.

Об этом рассказало издание inPoland.

Реклама
Читайте также:

На чем будут экономить поляки

Результаты опроса, который проводился ведущей цифровой платформой Shopfully, показали, что почти половина (49,8%) жителей Польши планируют в этом году сократить праздничные расходы.

Так, 36,6% респондентов заявили, что будут экономить на всех составляющих праздника, таких как продукты, алкоголь, подарки или поездки. Остальные опрошенные будут экономить только на отдельных рождественских расходах:

  • еда — 23,2%;
  • алкоголь — 23%;
  • подарки — 16,5%.

Опрос, проведенный Shopfully, показывает, что 49,8% поляков заявили, что в этом году они будут больше экономить на рождественских расходах, в частности, продуктах, алкоголе, подарках или поездках.

Почему жители Польши начали экономить

Причинами того, что значительная часть потребителей пересмотрели свою модель расходов, в том числе и в период праздников, по оценкам экспертов Shopfully, является подорожание жизни и рост цен на базовые товары.

Несмотря на то что Рождество и в дальнейшем остается важным событием, все больше поляков подходят к планированию бюджета осторожнее, сознательно ограничивая расходы и ища альтернативные способы сбережения.

Данные опроса вписываются в тенденцию более осторожного подхода к финансам, что наблюдается в исследованиях потребителей в течение последних месяцев.

В то же время производители алкогольной продукции сообщают о снижении объемов продаж, особенно среди потребителей в возрасте 20-30 лет. Для этой возрастной группы алкоголь постепенно теряет привлекательность, что может объясняться изменением стиля жизни, ориентацией на здоровье или переориентацией на другие формы досуга и потребления.

Ранее мы рассказывали, каким будет размер минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2026 года.

Также узнавайте, что обычно дарят друг другу поляки на Рождество.

Польша Рождество покупки цены Семейные праздники
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации