Україна
Без розмаху — на чому економитимуть поляки на Різдво цьогоріч

Без розмаху — на чому економитимуть поляки на Різдво цьогоріч

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:35
Поляки витрачатимуть менше грошей на Різдво — на чому будуть економити цьогоріч
Люди на ярмарку у Польщі. Фото: kiermasze.com.pl

Різдво у Польщі — одне з найголовніших сімейних свят, яке кожен намагається зробити максимально казковим, теплим і щедрим. Проте цьогоріч поляки планують заощаджувати на різдвяних витратах. 

Про це розповіло видання inPoland.

Читайте також:

На чому економитимуть поляки

Результати опитування, яке проводилося провідною цифровою платформою Shopfully, показали, що майже половина (49,8%) жителів Польщі планують цьогоріч скоротити святкові витрати. 

Так, 36,6% респондентів заявили, що економитимуть на усіх складових свята, як от продукти, алкоголь, подарунки чи поїздки. Решта опитуваних заощаджуватимуть лише на окремих різдвяних витратах:

  • їжа — 23,2%;
  • алкоголь — 23%;
  • подарунки — 16,5%.

Чому жителі Польщі почали економити

Причинами того, що значна частина споживачів переглянули свою модель витрат, зокрема й у період свят, за оцінками експертів Shopfully, є подорожчання життя та зростання цін на базові товари.

Попри те що Різдво й надалі залишається важливою подією, дедалі більше поляків підходять до планування бюджету обережніше, свідомо обмежуючи витрати та шукаючи альтернативні способи заощадження.

Дані опитування вписуються в тенденцію більш обережного підходу до фінансів, що спостерігається в дослідженнях споживачів протягом останніх місяців.

Водночас виробники алкогольної продукції повідомляють про зниження обсягів продажів, особливо серед споживачів віком 20–30 років. Для цієї вікової групи алкоголь поступово втрачає привабливість, що може пояснюватися зміною стилю життя, орієнтацією на здоров’я або переорієнтацією на інші форми дозвілля та споживання.

Раніше ми розповідали, яким буде розмір мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2026 року.

Також дізнавайтеся, що зазвичай дарують один одному поляки на Різдво. 

Польща Різдво покупки ціни сімейні свята
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
