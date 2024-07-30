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Без объяснений и документов — ПриватБанк блокирует счета беженцам

30 июля 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует карты украинцев за границей — кого оставляют без денег
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает практику лишения украинцев доступа к деньгам на собственных карточках. При этом блокировка счета без каких-либо объяснений может постигнуть даже клиентов, находящихся за границей, оставив без средств к существованию.

Об этом говорится в одной из жалоб на работу банка на портале Minfin.

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Подробнее о блокировке счетов беженцам

Как отмечается в сообщении, одна из клиенток, которая находится за границей и пользовалась услугами банка достаточно давно, однажды столкнулась с блокировкой счета. Предупреждений и объяснений такого решения от финучреждения не получала.

Речь идет о счете физлица-предпринимателя. Женщина утверждает, что никогда не имела проблем с уплатой налогов.

"Обходите этот банк! Я до сих пор в шоке! Я была клиентом этого банка не знаю сколько лет, у меня ФЛП, плачу налоги ежемесячно, и здесь просто так без предупреждения блокировки карт, денег и всего на счету с клеветой о том, что я мошенник, хотя все документы у меня на руках, и когда я сказала, что могу их хоть сейчас отправить, их никто не захотел принимать!", — говорится жалобе.

Украинка отметила, что банк имел смелость оставить человека, находящегося за рубежом без карт, денег и счетов. Финучреждение не считается с клиентами, не спрашивает документов, а ставит перед фактом.

"Никому не рекомендую к сотрудничеству, не храните там ваши деньги, останетесь без них, а захотите вывести в другой банк — еще куча проблем, учитывая тот факт, что я не нахожусь в стране и вот так оставить человека без карт, денег, счетов, без каких-либо предупреждений, это еще нужно иметь совесть! А главное, там вообще все равно есть у вас документы или нет, банк принял решение закрыть вам счет — по вашему мнению вообще никто считаться не будет, вот такое отношение к клиентам!", — подчеркнула клиентка.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу, однако решили не выносить проблему на всеобщее обозрение. Посоветовали обратиться в личные сообщения.

"К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас, как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, для того чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка ПриватБанка рассказала о том, что банк безосновательно снизил ее кредитный лимит. Когда она обратилась в службу поддержки, специалисты сообщили, что причиной уменьшения средств на кредитке стал кредит бывшего мужа клиентки.

Также писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

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