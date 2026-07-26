Бесплатный отдых для детей: кто может не платить за путевку в лагерь

Дети на отдыхе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Некоторые украинские семьи могут сэкономить на летнем отдыхе детей. Маленькие украинцы могут бесплатно поехать на оздоровление за счет государства. Путевки предоставляются не только в международный детский центр "Артек", но и в другие детские лагеря.

Кто имеет право на такой отдых и как его оформить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики.

Кто может получить бесплатную путевку

На государственное оздоровление могут претендовать дети, нуждающиеся в особой социальной поддержке. Среди них:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети участников боевых действий;

дети погибших защитников и защитниц Украины;

дети, проживающие вблизи зоны боевых действий;

дети с инвалидностью, способные самостоятельно обслуживать себя;

дети из многодетных и малообеспеченных семей;

дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;

дети-переселенцы;

дети, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы;

участники творческих коллективов и спортивных команд;

другие категории, определенные законодательством.

Кто имеет преимущество

Поскольку количество мест ограничено, в первую очередь путевки получают:

дети-сироты;

дети участников боевых действий;

дети погибших военнослужащих;

дети, проживающие вблизи линии фронта;

дети с инвалидностью.

После этого путевки распределяются между другими детьми, имеющими право на государственное оздоровление.

Также в июле 2026 года правительство приняло новые правила, позволяющие быстрее направлять детей на отдых в случае чрезвычайных ситуаций. Если какой-либо регион пострадал от обстрелов или других чрезвычайных событий, дополнительные путевки могут в первую очередь быть направлены именно туда.

Как получить путевку в "Артек"

Самостоятельно покупать или искать путевку не нужно. Родителям или законным представителям необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения и подать:

заявление;

копию свидетельства о рождении ребенка;

документы, подтверждающие право на льготу.

После этого путевку распределят в соответствии с очередностью и наличием мест.

Кто может самостоятельно выбрать лагерь

Помимо "Артека" действует еще одна государственная программа, которая позволяет родителям самостоятельно выбрать детское оздоровительное учреждение из списка тех, что сотрудничают с государством.

Такая возможность доступна, в частности, детям военнослужащих, ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной, а также детям погибших защитников и защитниц Украины.

Как оформить путевку в другой лагерь

Алгоритм таков:

обратиться в местный орган, отвечающий за оздоровление детей;

подать документы, подтверждающие право на льготу;

в течение трех рабочих дней получить справку, действительную в течение трех месяцев;

самостоятельно выбрать лагерь из списка участников программы;

согласовать дату заезжа с учреждением;

заключить договор;

в день заезжа предоставить оригиналы документов и медицинскую справку формы №079/о.

Стоимость оздоровления полностью покрывается государственным бюджетом. Но воспользоваться такой возможностью можно только один раз в год. Если ребенок уже получил путевку по другой государственной программе, повторно оформить ее в этом же году не получится.

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