Путевки за счет государства: кто из украинских детей может бесплатно поехать на оздоровление в 2026 году

Бесплатный отдых для детей: кто может не платить за путевку в лагерь
Некоторые украинские семьи могут сэкономить на летнем отдыхе детей. Маленькие украинцы могут бесплатно поехать на оздоровление за счет государства. Путевки предоставляются не только в международный детский центр "Артек", но и в другие детские лагеря.
Кто имеет право на такой отдых и как его оформить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики.
Кто может получить бесплатную путевку
На государственное оздоровление могут претендовать дети, нуждающиеся в особой социальной поддержке. Среди них:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети участников боевых действий;
- дети погибших защитников и защитниц Украины;
- дети, проживающие вблизи зоны боевых действий;
- дети с инвалидностью, способные самостоятельно обслуживать себя;
- дети из многодетных и малообеспеченных семей;
- дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;
- дети-переселенцы;
- дети, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы;
- участники творческих коллективов и спортивных команд;
- другие категории, определенные законодательством.
Кто имеет преимущество
Поскольку количество мест ограничено, в первую очередь путевки получают:
- дети-сироты;
- дети участников боевых действий;
- дети погибших военнослужащих;
- дети, проживающие вблизи линии фронта;
- дети с инвалидностью.
После этого путевки распределяются между другими детьми, имеющими право на государственное оздоровление.
Также в июле 2026 года правительство приняло новые правила, позволяющие быстрее направлять детей на отдых в случае чрезвычайных ситуаций. Если какой-либо регион пострадал от обстрелов или других чрезвычайных событий, дополнительные путевки могут в первую очередь быть направлены именно туда.
Как получить путевку в "Артек"
Самостоятельно покупать или искать путевку не нужно. Родителям или законным представителям необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения и подать:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право на льготу.
После этого путевку распределят в соответствии с очередностью и наличием мест.
Кто может самостоятельно выбрать лагерь
Помимо "Артека" действует еще одна государственная программа, которая позволяет родителям самостоятельно выбрать детское оздоровительное учреждение из списка тех, что сотрудничают с государством.
Такая возможность доступна, в частности, детям военнослужащих, ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной, а также детям погибших защитников и защитниц Украины.
Как оформить путевку в другой лагерь
Алгоритм таков:
- обратиться в местный орган, отвечающий за оздоровление детей;
- подать документы, подтверждающие право на льготу;
- в течение трех рабочих дней получить справку, действительную в течение трех месяцев;
- самостоятельно выбрать лагерь из списка участников программы;
- согласовать дату заезжа с учреждением;
- заключить договор;
- в день заезжа предоставить оригиналы документов и медицинскую справку формы №079/о.
Стоимость оздоровления полностью покрывается государственным бюджетом. Но воспользоваться такой возможностью можно только один раз в год. Если ребенок уже получил путевку по другой государственной программе, повторно оформить ее в этом же году не получится.
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