Україна
Видео

Бесплатные "3000 км по Украине" — какие услуги будут платными

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 23:16
Бесплатные билеты Укрзализныци по программе "3000 км по Украине" — пассажирам назвали важное условие
Поезд. Фото: Укрзализныця/Telegram

Программа "3 тысячи километров по Украине", по которой пассажиры смогут получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци, будет иметь ряд ограничений. Так, пассажирам придется доплачивать за некоторые услуги.

Об этом сказал в программе "Є Розмова" директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Олег Головащенко.

Читайте также:

"УЗ-3000" и платные услуги

По словам Олега Головащенко, когда человек приобретет билет за ноль гривен, то получит только место в вагоне поезда. Бесплатный билет по программе "3 000 километров по Украине" предусматривает, что пассажиры будут платить за:

  • постель;
  • кофе;
  • чай.

"То есть вот мы можем брать первое нижнее место, выбираем, стоимость билета 0 гривен. Далее, и здесь нужно обратить внимание: чтобы он был бесплатный, то есть вы должны учесть, что постель, чай и кофе не предоставляется бесплатно", — сказал Головащенко.

Он отметил, что это условие будет касаться и других сервисов.

"За кровать, за чай и любые другие услуги вы доплачиваете", — подчеркнул директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци.

О чем еще стоит знать

Напомним, что по программе "УЗ-3000" предполагается, что для пассажиров билеты будут бесплатными только во время межсезонья - это когда падает спрос на пассажирские перевозки.

Ожидается, что программа будет работать в декабре, январе, феврале и марте.  Именно в эти месяцы традиционно снижается спрос на услуги УЗ.

Ранее сообщалось, что пассажиры уже могут покупать билеты за ноль гривен. Известно, на какие поезда. Еще мы писали, является ли выгодной для пассажиров программа "УЗ-3000". Мы подсчитали стоимость поездок дальнего сообщения в ноябре.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
