3 000 км от УЗ — как оформить билеты за километры, условия и на какие поезда доступны в декабре

Программа "3000 км по Украине" от Укрзализныци начала работать в тестовом режиме уже в начале декабря, и это одна из самых масштабных транспортных инициатив, направленных на поддержку жителей прифронтовых областей.

Ее цель — помочь людям безопасно передвигаться по стране, посещать близких и планировать поездки в те периоды, когда поезда имеют свободные места, отмечается на сайте компании.

"Программа работает без дополнительных расходов из бюджета. Государство изменило модель компенсации пассажирских перевозок, а Укрзализныця получила возможность применять динамическое ценообразование в отдельных сегментах", — говорят в УЗ.

Уже в 2026 году заработает механизм, который будет покрывать разницу между доступными тарифами и фактическими затратами на перевозки - это закладывает основу стабильности железнодорожных маршрутов во время войны.

На какие поезда действуют 3 000 км в декабре

На первом этапе доступны маршруты, соединяющие прифронтовые области с крупными городами. Среди них:

Основные направления программы:

Николаев — Барвенково, Львов — Николаев, Сумы — Киев, Николаев — Киев;

Львов — Запорожье, Солотвино — Запорожье, Харьков — Ужгород;

Запорожье — Мукачево, Одесса — Запорожье, Днепр — Одесса;

Днепр — Ивано-Франковск;

Ковель — Запорожье, Фастов — Чернигов, Конотоп — Фастов;

Киев — Конотоп (региональный).

Дополнительно доступны места:

детские купе на маршрутах Харьков — Ясиня, Харьков — Ужгород, Днепр — Трускавец;

2 класс Интерсити+ на маршрутах Харьков — Киев, Запорожье — Киев.

Список сформирован на основе анализа заполненности поездов. В перспективе Укрзализныця планирует предоставлять примерно 250 тысяч доступных мест ежемесячно в низкие сезоны, чтобы поощрять путешествия тех пассажиров, для кого стоимость является ключевым фактором.

Как работают поезда по программе 3 000 км

Программа позволяет получить до 4 поездок, суммарно на 3000 км. Они доступны:

в плацкарте;

в купе;

в региональных поездах;

во 2 классе Интерсити+.

"3000 км — символическое расстояние между Запорожьем и Ужгородом в две стороны, ныне самым длинным маршрутом УЗ. Использовать километры можно в течение 2024-2026 годов, а не только в декабре", — отметили в Укрзализныце.

Как оформить билеты за километры

Процесс бронирования упрощен и полностью через приложение Укрзализныци.

Алгоритм получения километров:

Обновить или установить приложение и пройти верификацию через "Дія.Підпис". Открыть отметку "3000" и нажать "Принять участие". Получить бонусные километры и оформлять билеты в поезда, обозначенные "3000".

Система сама списывает нужное количество километров при бронировании.

Условия участия и важные ограничения

Кто может получить 3000 км:

взрослый пользователь приложения;

ребенок в возрасте от 5 лет, если подтвержденные документы приложены в Дії.

На что километры не распространяются:

постель;

чай;

багаж;

животные;

другие дополнительные услуги.

Ограничения программы:

билеты можно оформить только на себя и своего ребенка;

передать километры или монетизировать их невозможно;

в будущем неиспользованные км можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности "Железные друзья".

