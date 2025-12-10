Відео
Безкоштовні "3000 км Україною" — які послуги будуть платними

Безкоштовні "3000 км Україною" — які послуги будуть платними

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 23:16
Безкоштовні квитки Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною" — пасажирам назвали важливу умову
Поїзд. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Програма "3 тисячі кілометрів по Україні", за якою пасажири зможуть отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці, матиме низку обмежень. Так, пасажирам доведеться доплачувати за деякі послуги. 

Про це сказав у програмі "Є Розмова" директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олег Головащенко.

Читайте також:

"УЗ-3000" і платні послуги

За словами Олега Головащенка, коли людина придбає квиток за нуль гривень, то отримає лише місце у вагоні поїзда. Натомість безкоштовний квиток за програмою "3 000 кілометрів по Україні" передбачає, що пасажири платитимуть за:

  • постіль;
  • каву;
  • чай.

"Тобто ось ми можемо брати перше нижнє місце, обираємо, у вартість квитка 0 гривень. Далі, і тут потрібно звернути увагу: щоб він був безкоштовний, тобто ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надається безкоштовно", — сказав Головащенко. 

Він зауважив, що ця умова стосуватиметься й інших сервісів. 

"За ліжко, за чай та будь-які інші послуги ви доплачуєте", — підкреслив директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що за програмою "УЗ-3000" передбачається, що для пасажирів квитки будуть безкоштовними лише під час міжсезоння — це коли падає попит на пасажирські перевезення.

Очікується, що програма працюватиме по березень 2026 року. Саме в ці місяці традиційно знижується попит на послуги УЗ. 

Раніше повідомлялося, що пасажири вже можуть купувати квитки за нуль гривень. Відомо, на які поїзди. Ще ми писали, чи є вигідною для пасажирів програма "УЗ-3000". Ми підрахували вартість поїздок далекого сполучення в листопаді.

поїздки Укрзалізниця подорож поїзди квитки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
