Безкоштовні квитки Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною" — пасажирам назвали важливу умову

Безкоштовні "3000 км Україною" — які послуги будуть платними
Програма "3 тисячі кілометрів по Україні", за якою пасажири зможуть отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці, матиме низку обмежень. Так, пасажирам доведеться доплачувати за деякі послуги.
Про це сказав у програмі "Є Розмова" директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олег Головащенко.
"УЗ-3000" і платні послуги
За словами Олега Головащенка, коли людина придбає квиток за нуль гривень, то отримає лише місце у вагоні поїзда. Натомість безкоштовний квиток за програмою "3 000 кілометрів по Україні" передбачає, що пасажири платитимуть за:
- постіль;
- каву;
- чай.
"Тобто ось ми можемо брати перше нижнє місце, обираємо, у вартість квитка 0 гривень. Далі, і тут потрібно звернути увагу: щоб він був безкоштовний, тобто ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надається безкоштовно", — сказав Головащенко.
Він зауважив, що ця умова стосуватиметься й інших сервісів.
"За ліжко, за чай та будь-які інші послуги ви доплачуєте", — підкреслив директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, що за програмою "УЗ-3000" передбачається, що для пасажирів квитки будуть безкоштовними лише під час міжсезоння — це коли падає попит на пасажирські перевезення.
Очікується, що програма працюватиме по березень 2026 року. Саме в ці місяці традиційно знижується попит на послуги УЗ.
Раніше повідомлялося, що пасажири вже можуть купувати квитки за нуль гривень. Відомо, на які поїзди. Ще ми писали, чи є вигідною для пасажирів програма "УЗ-3000". Ми підрахували вартість поїздок далекого сполучення в листопаді.
