Пенсии в Украине — какие суммы начислил ПФУ после индексации

Пожилые женщины в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в марте 2025 года состоялась четвертая индексация пенсионных выплат, проведенная во время полномасштабной войны, призванная покрыть рост цен за последний год. Известно, какие особенности осовременивания пенсий в этом году и как изменились размеры выплат украинцев.

Об этом рассказала руководительница политической силы "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

Читайте также:

Осовременивание пенсий украинцам во время войны

Нардеп отметила, что украинской власти в последние годы удалось не просто стабильно и полноценно выплачивать пенсии, но и существенно увеличить размер выплат. Так, по сравнению с 2022 годом средний размер пенсии повысился до 6,3 тыс. грн, более чем на 2,5 тыс. грн. В 2025 году осовременивание пенсий коснулось почти 10 млн пенсионеров (в том числе 9,2 млн — тех, кому пенсия назначена на общих основаниях, 672 тыс. — представителей силового сектора).

В период военного положения украинцам не задерживали ни пенсии, ни другие соцвыплаты. Также власть прилагает максимум усилий для того, чтобы избежать задержек в дальнейшем.

"Это стало настоящим стресс-тестом для украинской власти, который она сдала на отлично", — сообщила нардеп.

Как изменился размер выплат после индексации

По словам руководительницы политсилы "СН", точный размер повышения пенсий для граждан определялся для каждого индивидуально, однако в среднем составил 11,5%, то есть около 550 грн. При этом максимально возможную сумму ограничили на уровне 1,5 тыс. грн.

"Это сделали для того, чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить также самые низкие пенсии, которые до 2023 года почти не подпадали под индексацию", — пояснила Шуляк.

По данным Пенсионного фонда, в этом году был утвержден не один коэффициент индексации, а пять: общий и четыре показателя для пенсий, которые были назначены по обращению в 2022-2024 годах. Благодаря этому пенсии, назначенные в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в 2022-2024 годах, индексировались на коэффициенты 1,0575, 1,046, 1,0345, 1,023. Это позволило уменьшить диспропорции в размерах пенсионных выплат, назначенных в разные годы.

Что касается размеров выплат, то ПФУ Винницкой области раньше других обнародовал информацию об осовремененных выплатах. Отмечается, что повышенные выплаты коснулись, в частности, 23,7 тыс. пенсионеров силового сектора. У такой категории граждан средний размер повышения составил 1,18 тыс. гривен. Более высокие пенсии получили 384 тыс. гражданских лиц, в среднем на 425 гривен больше. Бывшим чиновникам и ученым повысили выплаты на 987 грн.

Также мы писали, что в марте, кроме повышения пенсий, состоится индексация ежемесячных страховых взносов. Обновленные суммы получат 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве.

Ранее рассказывали, что некоторым пенсионерам урежут выплаты. Размер отчислений будет определяться из суммы, которую пенсионер получает, однако не более 50%.