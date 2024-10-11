Пенсии в Украине — как новая базовая соцпомощь повлияет на выплаты

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине правительство намерено ввести базовую социальную помощь для уязвимых граждан, в том числе для пенсионеров. Известно, как размер пособия в 4,5 тыс. грн скажется на выплатах пожилых граждан.

Такая информация содержится в проекте, опубликованном на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).

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Введение базовой помощи в 4,5 тыс. грн

Речь идет об экспериментальном проекте, призванном оценить эффективность перед масштабным внедрением. Как отмечается, соответствующая программа ориентирована на следующие категории населения:

одиноких матерей;

многодетных и малообеспеченных семей;

пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

других граждан, у которых нет достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей.

Ключевой целью введения помощи является борьба с бедностью и поддержка тех, кто особенно нуждается в ней.

Размер базовой соцпомощи составляет 4,5 тыс. грн в месяц для первого члена семьи. Для каждого последующего — по 70% от базовой величины, то есть 3,15 тыс. грн.

Сумма пособия будет рассчитываться как разница между общим доходом семьи и базовой величиной для каждого члена семьи. Так, если общий доход семьи на одного человека меньше установленной базовой величины, разницу будут компенсировать за счет соцпомощи.

Как повлияет новация на пенсионеров

В правительстве объясняют, что для пенсионеров размер пособия будут рассчитывать в зависимости от страхового стажа. Градация будет следующей:

до десяти лет стажа — 53% от базовой величины (2,385 тыс. грн);

от десяти до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);

от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);

более 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к предоставлению на рассмотрение парламента.

Также мы писали, что размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 тыс. грн и более.