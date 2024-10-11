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Базова соцдопомога в Україні у 4,5 тис. грн — як це вплине на пенсіонерів

11 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як нова базова соцдопомога вплине на виплати
Жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні уряд має намір ввести базову соціальну допомогу для вразливих громадян, зокрема для пенсіонерів. Відомо, як розмір допомоги у 4,5 тис. грн позначиться на виплатах громадян похилого віку.

Така інформація міститься у проєкті, опублікованому на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Запровадження базової допомоги у 4,5 тис. грн

Йдеться про експериментальний проєкт, покликаний оцінити ефективність перед масштабним впровадженням. Як зазначається, відповідна програма орієнтована на такі категорії населення:

  • одиноких матерів;
  • багатодітних та малозабезпечених сімей;
  • пенсіонерів;
  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • інших громадян, у яких нема достатнього доходу для забезпечення своїх базових потреб.

Ключовою метою запровадження допомоги є боротьба з бідністю та підтримка тих, хто особливо потребує держпідтримки.

Розмір базової соцдопомоги становить 4,5 тис. грн на місяць для першого члена родини. Для кожного наступного — по 70% від базової величини, тобто 3,15 тис. грн.

Суму допомогу розраховуватимуть як різницю між загальним доходом родини та базовою величиною для кожного члена родини. Так, якщо загальний дохід сім'ї на одну людину менший від встановленої базової величини,  то різницю компенсуватимуть за рахунок соцдопомоги.

Як вплине новація на пенсіонерів

В уряді пояснюють, що для пенсіонерів розмір допомоги розраховуватимуть залежно від страхового стажу. Градація буде наступною:

  • до десяти років стажу — 53% від базової величини (2,385 тис. грн);
  • від десяти до 20 років стажу — 62% (2,79 тис. грн);
  • від 20 до 30 років стажу — 70% (3,15 тис. грн);
  • понад 30 років стажу — 88% (3,96 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.

Також ми писали, розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 тис. грн та більше.

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