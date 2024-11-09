Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей arrow

Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей

9 ноября 2024 12:44
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
За прогулы и другие правонарушения детей будут штрафовать родителей — детали
Школьник за партой. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

На Закарпатье родителей начнут штрафовать за прогулы детей. Они будут нести ответственность не только за пропуски занятий, но и за курение, употребление алкоголя, мелкие воровства, хулиганство и другие нарушения.

Об этом сообщает прессслужба Раховского городского совета.

Читайте также:

Какие штрафы за прогулы детей

Родителей несовершеннолетних будут штрафовать за такие поступки по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы:

  • первый раз: предупреждение или штраф от 850 до 1700 грн;
  • повторное нарушение в течение года: штраф от 1700 до 5100 грн.

Такое же наказание будет применяться к родителям, чьи дети от 14 до 16 лет совершают преступления или другие административные правонарушения.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров Украины № 684 утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учащихся. Согласно этому порядку, если ученик, не достигший совершеннолетия, отсутствует на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд без уважительной причины, учебное заведение должно уведомить соответствующий орган Национальной полиции и службу по делам детей для принятия мер по защите прав ребенка на получение образования.

Причины отсутствия ученика на занятиях должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением родителей (или одного из родителей) для несовершеннолетних учащихся или ученика для совершеннолетних. Эти документы хранятся в личном деле учащегося в течение учебного года.

Согласно статье 55 Закона Украины "Об образовании", родители обязаны содействовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению предусмотренных этой программой результатов обучения.

Что еще нужно знать

Напомним, за нарушение требований украинского законодательства по ненадлежащему воспитанию детей их родителей могут привлечь к административной ответственности, то есть наложить штраф. Суммы санкций зависят от серьезности ситуации, в редких случаях грозит даже лишение родительских прав.

Мы также писали, что в Украине установлены правила по перевозке детей в транспортных средствах. За их несоблюдение водители, в том числе и таксисты, могут получить штраф.

школьники родители штраф штрафы Закарпатье дети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:50 Ребров назвал ошибку Шовковского в матче Динамо с Ференцварошем

12:48 РФ снова перебрасывает резервы через Мариуполь в сторону Пологов

12:45 В России дроны атаковали химкомбинат, производящий боеприпасы

12:44 Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей

12:43 Одесситы сегодня остались без воды — адреса

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:24 Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 Курск в обмен на территории Украины — СМИ о новом плане Трампа

12:21 Ракицкий перейдет в самый амбициозный клуб Первой лиги

12:18 В Пакистане случился кровавый теракт — десятки погибших и раненых

12:09 Разрушения в ЖК "7 Небо" — пострадали более ста квартир

12:50 Ребров назвал ошибку Шовковского в матче Динамо с Ференцварошем

12:48 РФ снова перебрасывает резервы через Мариуполь в сторону Пологов

12:45 В России дроны атаковали химкомбинат, производящий боеприпасы

12:44 Родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детей

12:43 Одесситы сегодня остались без воды — адреса

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:24 Высокая солнечная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 Курск в обмен на территории Украины — СМИ о новом плане Трампа

12:21 Ракицкий перейдет в самый амбициозный клуб Первой лиги

12:18 В Пакистане случился кровавый теракт — десятки погибших и раненых

12:09 Разрушения в ЖК "7 Небо" — пострадали более ста квартир

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд