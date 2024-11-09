За прогулы и другие правонарушения детей будут штрафовать родителей — детали

Школьник за партой. Фото: УНІАН

На Закарпатье родителей начнут штрафовать за прогулы детей. Они будут нести ответственность не только за пропуски занятий, но и за курение, употребление алкоголя, мелкие воровства, хулиганство и другие нарушения.

Об этом сообщает прессслужба Раховского городского совета.

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Какие штрафы за прогулы детей

Родителей несовершеннолетних будут штрафовать за такие поступки по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы:

первый раз: предупреждение или штраф от 850 до 1700 грн;

повторное нарушение в течение года: штраф от 1700 до 5100 грн.

Такое же наказание будет применяться к родителям, чьи дети от 14 до 16 лет совершают преступления или другие административные правонарушения.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров Украины № 684 утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учащихся. Согласно этому порядку, если ученик, не достигший совершеннолетия, отсутствует на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд без уважительной причины, учебное заведение должно уведомить соответствующий орган Национальной полиции и службу по делам детей для принятия мер по защите прав ребенка на получение образования.

Причины отсутствия ученика на занятиях должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением родителей (или одного из родителей) для несовершеннолетних учащихся или ученика для совершеннолетних. Эти документы хранятся в личном деле учащегося в течение учебного года.

Согласно статье 55 Закона Украины "Об образовании", родители обязаны содействовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению предусмотренных этой программой результатов обучения.

Что еще нужно знать

Напомним, за нарушение требований украинского законодательства по ненадлежащему воспитанию детей их родителей могут привлечь к административной ответственности, то есть наложить штраф. Суммы санкций зависят от серьезности ситуации, в редких случаях грозит даже лишение родительских прав.

Мы также писали, что в Украине установлены правила по перевозке детей в транспортных средствах. За их несоблюдение водители, в том числе и таксисты, могут получить штраф.