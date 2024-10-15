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Банковская тайна в Украине — при каких условиях начнут раскрывать данные клиентов

15 октября 2024 09:05
Ксения Симонова - Редактор
Банковская тайна в действии — какие данные украинцев могут стать доступны полиции
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ожидается обновление правил реагирования банков на запросы от правоохранительных органов по поводу махинаций со средствами. Соответствующий законопроект №11043 ожидает рассмотрения во втором чтении.

О деталях норм документа рассказали юристы на портале "Адвокат права".

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Как отмечают специалисты, законопроект по усовершенствованию функций Национального банка по госрегулированию рынков финуслуг предусматривает изменение правил реагирования банков в случае получения запросов от полиции относительно махинаций с финансами.

В частности, в документе прописано новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну.

Так, в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности" о порядке раскрытия банковской тайны установят, что банки будут раскрывать данные органам Нацполиции в случаях и в объеме, определенных статьей 31 закона "О платежных услугах", которую дополнят новыми положениями.

"Банк будет обязан в течение кратчайшего срока (но не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить такую информацию", — сообщили юристы.

В частности, речь идет о такой информации о клиентах:

  • сумма и валюта платежной операции;
  • дата совершения платежной операции;
  • тип платежной операции;
  • геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (вместе с платежным приложением), адрес кассы;
  • идентификационная информация получателя (для физлица — фамилия, имя и отчество, идентификационный код; для юрлица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому госреестру предприятий и организаций);
  • полное название поставщика платежных услуг получателя;
  • уникальный идентификатор получателя или полный номер е-платежного средства или счета получателя;
  • название и код эквайра (при наличии);
  • идентификатор платежного устройства;
  • код, позволяющий идентифицировать операцию в платежной системе;
  • уникальный идентификатор плательщика или полный номер е-платежного средства или счета плательщика.

При каких условиях полиция будет обращаться в банк

В документе прописан список случаев, когда Нацполиция будет делать запросы в банк. Это станет возможным, если операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного следующими статьями:

  • ст. 185 "Кража" УКУ;
  • ст. 190 "Мошенничество" УКУ;
  • ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УКУ;
  • ст. 192 "Нанесение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием" УКУ;
  • ст. 200 "Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления" УКУ;
  • ст. 361 "Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей" УКУ;
  • ст. 361-2 "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах)" УКУ;
  • ст. 362 "Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах)" УКУ;
  • ст. 363 "Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров)" УКУ.

Что еще стоит знать

Напомним, банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль. Это прописано в законе о повышении налогов, которое стало рекордным за историю, принятом Верховной Радой.

Также мы писали, что Национальный банк планирует усилить финансовый мониторинг переводов, осуществляемых через расчетные счета. Там сообщили, что контроль над платежами должен быть не только в компетенции банков.

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