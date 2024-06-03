Курс валют на 3 июня — доллар снова подскочил в цене в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках продолжает расти в понедельник, 3 июня 2024 года. Национальный банк Украины также установил новый официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и порталы по мониторингу ситуации.

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Так, Нацбанк установил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,53 грн (+0,03);

евро — 43,98 грн (+0,17);

злотый — 10,31 грн (+0,08).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара продолжает идти вверх. Стоит в среднем в покупке 40,49 грн (+0,08), в продаже — 41,09 грн (+0,06). Евро в покупке стоит 43,86 грн (+0,16), в продаже — 44,70 грн (+0,16).

В ПриватБанке доллар в покупке стоит 40,50 грн (+0,10), в продаже — 41,10 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (+0,10), продают — за 40,97 грн (+0,07). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (+0,05), при продаже — 41,10 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 40,98 грн (-0,02), в продаже — 41,10 грн (0,00). Евровалюту покупают за 44,50 грн (+0,05), продают — за 44,70 грн (0,00).

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Напомним, в конце мая повысили тарифы на электроэнергию. Это может повлиять на ситуацию на валютном рынке и уровень инфляции.

Также мы писали, что экономист Александр Савченко в эфире программы Ранок.LIVE высказал мнение, что курс доллара может достичь 41 гривны за месяц-полтора. НБУ удерживает курс гривны благодаря помощи Запада.