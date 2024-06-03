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Банки змінили валютний курс — нові ціни на долар та євро

3 червня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 3 червня — долар знову підскочив у ціні у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках продовжує зростати у понеділок, 3 червня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також встановив новий офіційний курс.

Про це повідомляє пресслужба НБУ та портали з моніторингу ситуації.

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Так, Нацбанк встановив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,53 грн (+0,03);
  • євро — 43,98 грн (+0,17);
  • злотий — 10,31 грн (+0,08).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара продовжує прямувати вгору. Коштує у середньому у купівлі 40,49 грн (+0,08), у продажу — 41,09 грн (+0,06). Євро у купівлі коштує — 43,86 грн (+0,16), у продажу — 44,70 грн (+0,16).

У ПриватБанку долар у купівлі коштує 40,50 грн (+0,10), у продажу — 41,10 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (+0,10), продають — за 40,97 грн (+0,07). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (+0,05), під час продажу — 41,10 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінниках долар дещо знизився у вартості: коштує у купівлі — 40,98 грн (-0,02), у продажу — 41,10 грн (0,00). Євро купують за 44,50 грн (+0,05), продають — за 44,70 грн (0,00).

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Нагадаємо, наприкінці травня підвищили тарифи на електроенергію. Це може вплинути на ситуацію на валютному ринку та рівень інфляції

Також ми писали, що економіст Олександр Савченко в ефірі програми Ранок.LIVE висловив думку, що курс долара може сягнути 41 гривні за місяць-півтора. НБУ утримує курс гривні завдяки допомозі Заходу.

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