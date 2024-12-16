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Банки запустили Дія.Картку — что доступно украинцам

16 декабря 2024 18:57
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
естьКнига в Действии — как украинцам получить 908 грн
Банковская карта. Фото: Pixabay
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Monobank появится "Дія.Картка", которая превратится в единое место для хранения всех государственных выплат. Кроме того, там можно будет хранить зарплатные выплаты.

Об этом написал в своем Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский.

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Для чего нужна "Дія.Картка"

Он сообщил, что на "Дія.Картку" клиенты смогут также получать:

  • зарплату;
  • стипендии;
  • социальные выплаты

Еще на этой карте можно будет хранить и собственные средства.

"Наконец-то каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карточку. Скрестим пальцы, чтобы все работало, как задумывается", — написал Гороховский.

Как получить "Дія.Картку" в Monobank

Для этого необходимо обновить мобильное приложение Monobank. По словам Гороховского, новая карточка отобразится уже скоро.

"Дія.Картка" в ПриватБанке — что известно

Аналогичную новость о запуске "Дія.Картка" 16 декабря сообщила пресс-служба крупнейшего государственного банка страны. Отмечается, что на эту карточку можно будет получить средства государственной в рамках программы "єКнига".

Открыть специальный счет "Дія.Картка" в "Приват24" уже могут украинцы, которые являются совершеннолетними. Им также пообещали предоставить 10% кэшбека по оплате этой картой.

Напомним, недавно в "Дії" появились две новые военные облигации. Так, украинцы могут в них инвестировать с декабря этого года.

Также мы рассказывали, что "Зимова єПідтримка" украинцы смогут потратить не только на оплату коммуналки или мобильного счета. Недавно депутат Ярослав Железняк рассказал, что за эти деньги граждане могут оплатить фотосессии или номер в гостинице.

Дия выплаты ПриватБанк деньги банки Монобанк

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