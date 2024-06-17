Курс валют 17 июня — доллар в банках и обменниках дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках продолжает расти 17 июня 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) установил более низкий официальный курс американской валюты.

Об этом говорится на сайте НБУ и порталах по мониторингу.

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Так, Нацбанк установил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 40,64 грн (-0,05);

евро — 43,47 грн (-0,41);

злотый — 9,94 грн (-0,14).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,55 грн (+0,07), в продаже — 41,08 грн (+0,07). Евровалюта при покупке стоит 43,55 грн (-0,07), при продаже — 44,34 грн (-0,03).

ПриватБанк покупает доллар за 40,40 грн (0,00), продает — за 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,89 грн (+0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (0,00), при продаже — 41,05 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменных пунктах доллар подорожал при покупке, стоит 40,95 грн (+0,02), при продаже — 41,07 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 44,12 грн (-0,18), в продаже — 44,31 грн (-0,19).

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Напомним, по мнению экспертов, с 17 по 23 июня валютный рынок может повторить динамику предыдущего. Курсы валют будут меняться в пределах допустимых значений без больших колебаний.

Также сообщалось, что финансовые эксперты и домохозяйства прогнозируют значительный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Ожидания разделяют и банкиры.