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Банки в Україні переписали курс валюти — скільки коштують долар та євро

17 червня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 17 червня — долар у банках та обмінниках дорожчає
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках продовжує зростати 17 червня 2024 року. Натомість Національний банк України (НБУ) встановив нижчий офіційний курс американської валюти.

Про це йдеться на сайті НБУ та порталах з моніторингу.

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Так, Нацбанк встановив такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 40,64 грн (-0,05);
  • євро — 43,47 грн (-0,41);
  • злотий — 9,94 грн (-0,14).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,55 грн (+0,07), в продажу — 41,08 грн (+0,07). Євровалюта під час купівлі коштує 43,55 грн (-0,07), під час продажу — 44,34 грн (-0,03).

ПриватБанк купує долар за 40,40 грн (0,00), продає — за 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,89 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (0,00), під час продажу — 41,05 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подорожчав під час купівлі, коштує 40,95 грн (+0,02), під час продажу — 41,07 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 44,12 грн (-0,18), у продажу — 44,31 грн (-0,19).

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Нагадаємо, на думку експертів, з 17 по 23 червня валютний ринок може повторити динаміку попереднього. Курси валют змінюватимуться в межах допустимих значень без великих коливань.

Також повідомлялося, що фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Очікування поділяють і банкіри.

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