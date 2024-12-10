Денежные переводы — украинские банки пересмотрят лимиты

Банкомат. Фото: Pixabay.com

Меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", который 10 декабря 2024 года подписали крупнейшие финансовые учреждения страны, пресечет террористическую и диверсионную деятельность россиян против финансового сектора Украины. Также изменения помогут усложнить жизнь уклоняющимся от уплаты налогов.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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"Предлагаемые изменения отвечают требованиям законодательства ЕС, куда мы движемся", — отметил он.

Представитель Ощадбанка отметил, что меморандум предусматривает, что банки, поставившие подпись под документом, будут пользоваться стандартизированными подходами для осуществления финансового мониторинга. То есть, злоумышленникам не будет смысла бегать между разными финучреждениями.

Сергей Наумов убежден, что клиентам, которым нечего скрывать от банков, не стоит бояться перемен.

"Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов. Лимиты не будут включать операции перевода средств между двумя счетами клиента в одном банке ", — говорится в сообщении Наумова.

К тому же у клиентов будет возможность отправить банкам запрос, чтобы попытаться повысить установленный лимит. Однако для этого они должны предоставить документы о доходах.

Что еще стоит знать

В январе 2025 года девять украинских банков будут практиковать расслоение клиентов по трем критериям риска:

низкий;

средний;

высокий.

По этим критериям банки будут проверять всех граждан и вводить новые ограничения на платежи и переводы. Известно, что меморандум подписали:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ОТП Банк;

Правэкс Банк;

ПУМБ

Райффайзен Банк;

Универсал Банк (monobank);

Таскомбанк.

Напомним, что разблокировать или заблокировать карту Ощадбанка— платная услуга. Клиентам нужно заплатить за нее от 20 до 30 грн.

Также мы рассказывали, что 10 декабря украинским гражданам начали поступать 1 000 гривен "Зимової

Єпідтримки". Деньги поступают на банковские карты "Национальный кэшбек".