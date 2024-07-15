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Банки повысили курс доллара — сколько стоит валюта

15 июля 2024 09:05
Ксения Лисновская - Редактор
Курс валют 15 июля — доллар стремительно дорожает
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Лисновская - Редактор

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках увеличивается 15 июля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) тоже утвердил официальный курс на новом историческом уровне.

Об этом передает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Да, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,04 грн (+0,16);
  • евро — 44,68 грн (+0,30);
  • злотый — 10,50 грн (+0,07).

Курс валют в банках

Как пишет Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,70 грн (+0,03), в продаже — 41,23 грн (+0,05). Евровалюта в покупке стоит — 44,20 грн (+0,22), в продаже — 44,94 грн (+0,16).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,60 грн (+0,05), в продаже — 41,20 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,75 грн (+0,15), продают — за 41,12 грн (+0,07). В Ощадбанке стоит при покупке 40,85 грн (+0,05), при продаже — 41,40 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,00 грн (+0,02), в продаже — 41,15 грн (+0,09). Евро стоит в покупке 44,65 грн (+0,20), в продаже — 44,85 грн (+0,24).

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Напомним, Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Мы также писали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривны.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара доллар

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