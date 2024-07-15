Курс валют 15 липня — долар стрімко дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах та обмінниках зростає 15 липня 2024 року. Національний банк України (НБУ) теж затвердив офіційний курс на новому історичному рівні.

Про це передає пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,04 грн (+0,16);

євро — 44,68 грн (+0,30);

злотий — 10,50 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,70 грн (+0,03), у продажу — 41,23 грн (+0,05). Євровалюта у купівлі коштує — 44,20 грн (+0,22), у продажу — 44,94 грн (+0,16).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,60 грн (+0,05), у продажу — 41,20 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,75 грн (+0,15), продають — за 41,12 грн (+0,07). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,40 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,00 грн (+0,02), у продажу — 41,15 грн (+0,09). Євро коштує у купівлі 44,65 грн (+0,20), у продажу — 44,85 грн (+0,24).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Ми також писали, що у 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривні.