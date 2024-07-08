Курс валют 8 июля — банки изменили цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях и обменных пунктах продолжает незначительно колебаться 8 июля 2024 года. В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить официальный курс американской валюты на том же уровне.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,54 грн (0,00);

евро — 43,86 грн (+0,08);

злотый — 10,24 грн (+0,05).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на украинском наличном рынке доллар несколько подешевел. Стоит в среднем в покупке 40,44 грн (-0,02), в продаже — 40,93 грн (-0,02). Евро в покупке стоит — 43,65 грн (+0,06), в продаже — 44,34 грн (+0,06).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,35 грн (+0,05), в продаже — 40,95 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (-0,10), при продаже — 40,97 грн (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках американский доллар в покупке стоит 40,85 грн (+0,05), в продаже — 40,95 грн (+0,05). Евро стоит в покупке 44,20 грн (+0,10), в продаже — 44,35 грн (+0,10).

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Напомним, в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.

Мы также сообщали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.