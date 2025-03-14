Самый выгодный курс доллара в Украине 14 марта 2025 года — где лучше обменять валюту

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В банках и обменниках Украины несколько стабилизировался курс доллара США. После довольно заметного укрепления, которое произошло в последние дни, американская валюта замедлила рост.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 14 марта.

Читайте также:

Курс доллара в обменниках

По состоянию на 14 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,18 гривны, что на 10 копеек ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,71 гривны — на 1 копейку выше относительно 13 марта.

Курс доллара в банках

На утро 14 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны. Без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,82 гривны. Это на 2 копейки выше по сравнению с курсом на 13 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,09, продажа — 41,69;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Райффайзен Банк: покупка — 41,15, продажа — 41,68;

Сенс Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,75;

Укрсиббанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Кредобанк: покупка — 41,41, продажа — 41,84;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,82;

А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Прокредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Аккордбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Банк Львов: покупка — 41,45, продажа — 41,54;

Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,75;

Клиринговый Дом: покупка — 41,39, продажа — 41,84;

Юнекс Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,75;

Ощадбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,60;

Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.

Что означает звездочка на долларах и сколько можно заработать на такой валюте

Украинцы могли обращать внимание на особый символ в виде звездочки, который иногда встречается на американских купюрах. Этот знак появляется не случайно, а из-за технических сбоев во время печати денег. Иногда доллары выходят из типографии с дефектами или браком. В таких случаях банкноту заменяют на новую.

При этом каждая купюра имеет уникальный серийный номер, который не должен повторяться. Поэтому когда банкноту с браком заменяют, нужно как-то обозначить ее номер, не нарушая общей последовательности. Для этого используют специальный символ в виде звездочки — она служит маркером, который указывает на то, что купюра была заменена из-за ошибки во время производства.

Другими словами, звездочка является опознавательным знаком для замененных денежных единиц. Она не влияет на номинальную стоимость доллара, но стала популярным объектом для коллекционирования. Именно поэтому в Украине часто можно увидеть такие купюры, выставленные на продажу.

Цена на такие банкноты может существенно отличаться. Например, на популярном портале OLX доллар со звездочкой возле серийного номера предлагают за 250 грн, тогда как за 100-долларовую купюру с таким же символом могут просить аж 5 800 грн. Как именно продавцы определяют стоимость таких денег, остается непонятным, ведь четких критериев для этого нет.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, курс доллара в Украине будет продолжать расти в течение 2025 года. Эксперты не исключают, что цена американской валюты может превысить отметку 45 гривен.

Стоимость доллара также зависит от баланса между спросом и предложением на рынке. В течение года наблюдаются периоды, когда спрос на валюту растет, что может приводить к ее подорожанию. Стало известно, когда в Украине может подорожать доллар.