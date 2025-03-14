Найвигідніший курс долара в Україні 14 березня 2025 року — де краще обміняти валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В банках і обмінниках України дещо стабілізувався курс долара США. Після досить помітного зміцнення, яке відбулось останніми днями, американська валюта сповільнила зростання.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 14 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 14 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,18 гривні, що на 10 копійок нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,71 гривні — на 1 копійку вище щодо 13 березня.

Курс долара у банках

На ранок 14 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні. Без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,82 гривні. Це на 2 копійки вище в порівнянні з курсом на 13 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,09, продаж — 41,69;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,15, продаж — 41,68;

Сенс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,75;

Укрсиббанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,84;

Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,82;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Прокредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

МТБ Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Акордбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Банк Львів: купівля — 41,45, продаж — 41,54;

Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,75;

Кліринговий Дім: купівля — 41,39, продаж — 41,84;

Юнекс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,75;

Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,60;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

Що означає зірочка на доларах і скільки можна заробити на такій валюті

Українці могли звертати увагу на особливий символ у вигляді зірочки, який іноді зустрічається на американських купюрах. Цей знак з’являється не випадково, а через технічні збої під час друку грошей. Іноді долари виходять із друкарні з дефектами або браком. У таких випадках банкноту замінюють на нову.

При цьому кожна купюра має унікальний серійний номер, який не повинен повторюватися. Тож коли банкноту з браком замінюють, потрібно якось позначити її номер, не порушуючи загальної послідовності. Для цього використовують спеціальний символ у вигляді зірочки — вона служить маркером, який вказує на те, що купюра була замінена через помилку під час виробництва.

Іншими словами, зірочка є розпізнавальним знаком для замінених грошових одиниць. Вона не впливає на номінальну вартість долара, але стала популярним об’єктом для колекціонування. Саме тому в Україні часто можна побачити такі купюри, виставлені на продаж.

Ціна на такі банкноти може суттєво відрізнятися. Наприклад, на популярному порталі OLX долар із зірочкою біля серійного номера пропонують за 250 грн, тоді як за 100-доларову купюру з таким самим символом можуть просити аж 5 800 грн. Як саме продавці визначають вартість таких грошей, залишається незрозумілим, адже чітких критеріїв для цього немає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс долара в Україні продовжуватиме зростати протягом 2025 року. Експерти не виключають, що ціна американської валюти може перевищити позначку 45 гривень.

Вартість долара також залежить від балансу між попитом та пропозицією на ринку. Впродовж року спостерігаються періоди, коли попит на валюту зростає, що може призводити до її подорожчання. Стало відомо, коли в Україні може здорожчати долар.