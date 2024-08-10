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Банки могут отказать в кредите по программе єОселя — какая причина

10 августа 2024 10:03
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Программа єОселя — банки объяснили, почему могут отказать в кредитовании
Ключ в руках. Фото: Adobe
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

По состоянию на начало августа 2024 года общий объем выданных ипотек по программе "єОселя" составил 18,8 млрд гривен. Однако получить кредит могут не все желающие.

О том, почему некоторые украинцы не могут использовать программу, рассказывает LIGA.net.

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В комментарии LIGA.net руководитель департамента залогового кредитования государственного ПриватБанка Владислав Королев сообщил, что ежемесячно банк получает более 9000 заявок на кредит по программе "єОселя", из которых около 52% получают предварительно положительные решения.

"Для принятия решения банк интересует платежеспособность клиента и кредитную нагрузку, а текущая кредитная история имеет непосредственное влияние на решение. Клиент, имевший выходы на просрочку по предыдущим кредитам или же просрочку на момент подачи заявки, не может быть прокредитован, не закрыв текущие задолженности", — объяснил он.

В государственном Ощадбанке в свою очередь сообщили, что статистически два из трех поступающих к ним на рассмотрение запросов на ипотечный кредит удовлетворяются, и банк выдает кредит.

"Самые частые причины отказа — негативная кредитная история и недостаточный доход. Однако специалисты Ощадбанка индивидуально работают с каждым запросом, ведь мы стремимся помочь решить жилищные проблемы наибольшего количества украинцев", — говорится в сообщении.

За первое полугодие 2024 года банки-участники программы "єОселя" выдали 5505 кредитов на сумму 9,4 млрд гривен. В 2023 году было выдано 5855 кредитов на 8,8 млрд гривен. Наибольшая часть кредитов приходится на Киев и Киевскую область, где на столичный регион сосредоточено более 45% всех ссуд.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты ПриватБанка испытывают проблемы со льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств собственникам жилья.

Мы также сообщали, что в Украине за почти два года действия программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" граждане оформили более 11 тыс. кредитов суммарно на 17,67 млрд гривен. В целом ежемесячное среднее количество кредитов выросло в 1,6 раза.

ПриватБанк кредиты ипотека недвижимость Ощадбанк деньги банки жилье єОселя

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