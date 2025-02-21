Revolut в Украине — как это изменит финансовый рынок в Украине в 2025 году

Приложение Revolut на смартфоне. Фото: Unsplash

Британская финтех-компания Revolut в феврале 2025 года официально объявила о своем выходе на украинский рынок. Деятельность необанка сейчас обеспечивает литовская компания Revolut Bank UAB, которая регулируется Европейским центральным банком и Банком Литвы. Лицензию для полноценной работы в нашей стране Revolut планирует получить до конца года.

Об этом пишет издание Forbes Украина.

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С кем Revolut будет конкурировать в Украине

Глава Ассоциации банков Украины Андрей Дубас в разговоре с журналистами предположил, что Revolut создаст конкуренцию банкам и финансовым компаниям, которые работают с физическими лицами.

"Один из фокусов Revolut — global people, например фрилансеры, которые работают на европейскую или американскую компанию в Украине", — отметил он.

Сейчас в приложении украинцы, которые хотят открыть счет, могут выбрать более 30 различных валют, но гривны среди них не найти. Украинская валюта, кредитные продукты и эквайринг для бизнеса у Revolut появится уже после того, как компании в Украине выдадут банковскую лицензию.

"Если Revolut сможет обслуживать зарплатные проекты украинских ФЛП, это может создать серьезное влияние на фрилансеров, которые работают на зарубежные компании. Это позволит им не терять на конвертации валюты", — пояснил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

В то же время по словам члена наблюдательного совета Sense Bank Ростислава Дюка, к Revolut могут присоединиться молодые люди, а также клиенты, которые впервые пользуются технологиями (early adapters). Как отметил он, среди украинских банков наибольшую долю таких клиентов имеет Monobank.

Что такое Revolut

Глобальное финансовое приложение и финтех-компанию основали в июле 2015 года российско-британский предприниматель и бывший трейдер Lehman Brothers и Credit Suisse Николай Сторонский и миллиардер из Украины Влад Яценко.

Сначала Revolut представляла собой предоплаченную карту и мобильное приложение, благодаря которым путешественники на выгодных условиях осуществляли обмен валют. Но впоследствии возникла идея создать сервис, поскольку Сторонскому не нравились продукты обмена валют, которые тогда существовали.

С тех пор компания значительно расширила спектр своих услуг. Сегодня Revolut насчитывает более 50 миллионов пользователей со всего мира.

Напомним, клиенты Monobank быстрее будут проходить авторизацию благодаря привязке к персональной учетной записи Apple. Это стало возможным после полезного обновления приложения.

Также автовладельцы в Украине получили возможность продавать свои транспортные средства онлайн, воспользовавшись услугами портала "Дія" и сервиса AUTO.RIA. То есть украинцам теперь не нужно стоять в очередях в сервисных центрах.