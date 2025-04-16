Банк на базе Укрпошты — заработает ли в 2025 году

Женщина на Укрпоште. Фото: УНИАН

Укрпошта начнет предоставлять финансовые услуги населению во второй половине 2025 года. Также в этом году кардинально изменится работа почтальонов.

Об этом сказал в подкасте Центра экономической стратегии генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

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Финуслуги на Укрпоште — детали

Так, Смелянский рассказал, что процесс с запуском финансовых услуг на Укрпоште уже запущен.

"Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего", — сказал гендиректор Укрпошты.

Сейчас, по его словам, украинцы с ограниченными физическими возможностями или люди в регионах, где отсутствует стабильная связь, лишены возможности получать банковские услуги, поскольку закон позволяет их предоставлять только в помещениях банков. Когда такие функции получит Укрпошта, то ограничений станет меньше.

Тем временем работу почтальонов планируют полностью цифровизировать. Так, все они получат мини-компьютеры и будут работать оффлайн.

"Мы создаем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться. Это сложная задача, но мы сделаем все возможное", — рассказал Игорь Смелянский.

Что известно о почтобанке

В марте 2025 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13018-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине". Таким образом парламент дал разрешение на создание банка, который будет работать по новым принципом, на основании не полной банковской лицензии.

В начале года Министерству развития общин и территорий передали акции Первого инвестиционного банка, который принадлежал российским олигархам. В дальнейшем их отдадут Укрпоште, чтобы почтовый оператор смог предоставлять населению базовые финуслуги, а именно:

получение социальных выплат;

оплату коммунальных счетов;

открытие банковских счетов и тому подобное.

Напомним, банки и обменники отказываются принимать некоторые американские доллары. По требованию НБУ, к некоторым купюрам применяется только инкассо (замена наличных в иностранном банке).

Также мы рассказывали, что Укрпошта распродает посылки, которые так и не были вручены получателям. Сейчас аукционы проводятся в шести городах.