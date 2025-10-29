ОККО и WOG повысили цены на дизтопливо — сколько теперь стоит литр

Топливораздаточная колонка на АЗС. Фото: УНИАН

В сетях АЗС ОККО и WOG переписали цены на дизельное топливо. Так, оно подорожало на одну гривну.

Об этом пишет издание Нефтерынок.

Реклама

Читайте также:

Цены на дизтопливо

По состоянию на 29 октября 2025 года дизтопливо стоит 59,99 грн за литр, премиальное дизельное топливо — 62,99 грн за литр.

"Повышение стало следствием роста оптовых цен, которые с начала октября увеличились в среднем на 2,65 грн/л (+5,6%)", — говорится в материале.

Отмечается, что это первое подорожание с июня 2025 года.

Цены на бензин и автогаз

В этом сегменте все остается без изменений:

литр бензина А-95 стоит 61,99 грн;

литр бензина А-95 (премиум) — 64,99 гривны;

литр бензина А-100 — 71,99 гривны.

В то же время цены на автогаз колеблются от 35,98 до 35,99 гривны за литр.

Авторы материала отмечают, что ранее точечно цены редактировали другие сети, среди которых "БРСМ-Нафта", "Днепронефть", "Перон", Neon и другие.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире программы День.LIVE сказал, грозит ли украинским водителям дефицит топлива из-за ударов РФ по критической инфраструктуре. Он, в частности подчеркнул, что топливный рынок продолжает работать четко, а система поставок очень диверсифицирована.

"Рынок (топлива. — Ред.) работает очень хорошо. У нас очень диверсифицированная система поставок. Я не вижу сейчас каких-либо проблем с топливом. Кроме того, завершился сезон активного потребления топлива", — рассказал Куюн.

Эксперт топливного рынка добавил, что не ожидает дефицит топлива.

Также ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказывал, что на рынке топлива в Украине процветали "черные" и "серые" схемы. Из-за этого госбюджет до полномасштабной войны ежегодно недополучал почти 20 миллиардов гривен. Еще узнавайте, где построили самую большую автозаправочную станцию в мире.