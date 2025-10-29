ОККО и WOG повысили цены на дизтопливо — сколько теперь стоит литр

АЗС обновили цены на дизтопливо — где подорожало
В сетях АЗС ОККО и WOG переписали цены на дизельное топливо. Так, оно подорожало на одну гривну.
Об этом пишет издание Нефтерынок.
Цены на дизтопливо
По состоянию на 29 октября 2025 года дизтопливо стоит 59,99 грн за литр, премиальное дизельное топливо — 62,99 грн за литр.
"Повышение стало следствием роста оптовых цен, которые с начала октября увеличились в среднем на 2,65 грн/л (+5,6%)", — говорится в материале.
Отмечается, что это первое подорожание с июня 2025 года.
Цены на бензин и автогаз
В этом сегменте все остается без изменений:
- литр бензина А-95 стоит 61,99 грн;
- литр бензина А-95 (премиум) — 64,99 гривны;
- литр бензина А-100 — 71,99 гривны.
В то же время цены на автогаз колеблются от 35,98 до 35,99 гривны за литр.
Авторы материала отмечают, что ранее точечно цены редактировали другие сети, среди которых "БРСМ-Нафта", "Днепронефть", "Перон", Neon и другие.
Что еще стоит знать
Напомним, недавно эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире программы День.LIVE сказал, грозит ли украинским водителям дефицит топлива из-за ударов РФ по критической инфраструктуре. Он, в частности подчеркнул, что топливный рынок продолжает работать четко, а система поставок очень диверсифицирована.
"Рынок (топлива. — Ред.) работает очень хорошо. У нас очень диверсифицированная система поставок. Я не вижу сейчас каких-либо проблем с топливом. Кроме того, завершился сезон активного потребления топлива", — рассказал Куюн.
Эксперт топливного рынка добавил, что не ожидает дефицит топлива.
Также ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказывал, что на рынке топлива в Украине процветали "черные" и "серые" схемы. Из-за этого госбюджет до полномасштабной войны ежегодно недополучал почти 20 миллиардов гривен. Еще узнавайте, где построили самую большую автозаправочную станцию в мире.
