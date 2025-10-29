ОККО і WOG підвищили ціни на дизпаливо — скільки тепер коштує літр

Паливороздавальна колонка на АЗС. Фото: УНІАН

В мережах АЗС ОККО та WOG переписали ціни на дизельне пальне. Так, воно здорожчало на одну гривню.

Про це пише видання Нафторинок.

Ціни на дизпальне

Станом на 29 жовтня дизпальне коштує 59,99 грн за літр, преміальне дизельне пальне – 62,99 грн за літр.

"Підвищення стало наслідком зростання гуртових цін, які з початку жовтня збільшилися в середньому на 2,65 грн/л (+5,6%)", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це перше подорожчання з червня 2025 року.

Ціни на бензин та автогаз

У цьому сегменті все залишається без змін:

літр бензину А-95 коштує 61,99 грн;

літр бензину А-95 (преміум) — 64,99 гривні;

літр бензину А-100 — 71,99 гривні.

Водночас ціни на автогаз коливаються від 35,98 до 35,99 гривні за літр.

Автори матеріалу зауважують, що раніше точково ціни редагували інші мережі, серед яких "БРСМ-Нафта", "Дніпронафта", "Перон", Neon та інші.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно експерт паливного ринку Сергій Куюн в етері програми День.LIVE сказав, чи загрожує українським водіям дефіцит пального черед удари РФ по критичній інфраструктурі. Він, зокрема підкреслив, що паливний ринок продовжує працювати чітко, а система постачання дуже диверсифікована.

"Ринок (палива. — Ред.) працює дуже гарно. У нас дуже диверсифікована система постачання. Я не бачу зараз будь-яких проблем з пальним. Крім того, завершився сезон активного споживання пального", — розповів Куюн.

Експерт паливного ринку додав, що не очікує на дефіцит палива.

Також раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповідав, що на ринку пального в Україні процвітали "чорні" та "сірі" схеми. Через це держбюджет до повномасштабної війни щороку недоотримував майже 20 мільярдів гривень. Ще дізнавайтесь, де збудували найбільшу автозаправну станцію у світі.