ПриватБанк предоставляет автомобиль в лизинг, который невозможно переоформить

Покупка авто. Фото: auto.ria

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с имуществом, взятым в кредит или лизинг. Один из клиентов месяцами не может переоформить автомобиль.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Проблемы с имуществом, взятым в лизинг в ПриватБанке

Как говорится в сообщении, украинец еще в сентябре 2021 года в Запорожье приобрел автомобиль в лизинг через ПриватБанк.

Расчет осуществлял исправно, закрыл обязательства даже раньше плана. Однако, когда дело дошло до переоформления и получил все документы, авто с трудом поставили на учет в ТЦК, а в Сервисном Центре отказали, поскольку ПриватБанк находится в реестре должников.

Поэтому государственные органы отказывают в перерегистрации и имущество остается зарегистрированным за банком. То есть автомобиль до сих пор принадлежит банку, несмотря на то, что мужчина ничего финучреждению уже не должен.

"Дошло дело до переоформления — получили все документы, с "боями" поставили на учет в ТЦК (авто на юридическом лице), а в Сервисном Центре говорят, извините, "болт"). ПриватБанк — в реестре должников, переоформление их (Привата") имущества невозможно!", — сообщил он.

В отделении банка в Запорожье его направили в Киев, поскольку якобы есть Сервисные Центры, которые регистрируют для ПриватБанка, дав несколько адресов. Мужчина прибыл в столицу, однако переоформить автомобиль так и не удалось.

"А дальше вы понимаете… Конечно, везде посмеялись и говорили о том, что это невозможно. А "финт" с адресами напомнил лохотрон двухтысячных, когда "агентство недвижимости" за немалые деньги давало адреса якобы сдающихся квартир", — отметил клиент.

Украинец обратился к представителям ПриватБанка ответить, когда ситуация может сдвинуться с места. Предполагает, что он не один столкнулся в Украине с проблемой с лизингом в государственном банке.

"Уважаемые представители ПриватБанка! Когда и каким образом будет решен вопрос? И, я так понимаю, таких случаев по Украине тысячи… "Лизинг" от ПриватБанка", — написал он.

Ответ ПриватБанка

В банке отреагировали на жалобу, назвав проблему "временными неудобствами". Несмотря на проблему с переоформлением, напомнили, что человек может свободно пользоваться автомобилем, приобретенным по договору финансового лизинга. К решению ситуации с невозможностью переоформления транспорта "прилагают все усилия".

"Акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" приносит свои извинения за временные неудобства. Уверяем, что Банк прилагает все усилия для скорейшего решения данного вопроса. Сообщаем, что Вы и дальше имеете возможность свободно пользоваться приобретенным по договору финансового лизинга транспортным средством", — сообщили в пресс-службе банка.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения ПриватБанк все чаще жалуются на блокирование счетов и прекращение сотрудничества. Одному из клиентов банка без уведомлений ограничили возможность пользоваться услугами финучреждения.

Также писали, что клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.