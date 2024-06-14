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Apple снова стала самой дорогой компанией — сколько стоит производитель iPhone

14 июня 2024 12:41
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Apple снова стала самой дорогой публичной компанией США
Генеральный директор компании Apple Тим Кук. Фото: washingtonpost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Apple опередила Microsoft и стала самой ценной публичной компанией в США. К росту акций привели заявления компании на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Там компания Купертино представила функции генеративного искусственного интеллекта для iPhone.

Об этом сообщает CNN.

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Сколько стоит Apple

Рыночная капитализация Apple в четверг, 13 июня, закрылась на уровне примерно 3,29 трлн. долларов. Акции компании выросли на 0,6%. Это выше показателя Microsoft в 3,28 трлн долларов. В целом на этой неделе рост акций Apple составил 8,8%.

Производитель iPhone захватил лидерство спустя всего неделю после того, как 5 июня Nvidia обогнала его и стала второй по величине публичной компанией США. Сейчас Nvidia занимает третье место после Microsoft.

Почему акции Apple выросли в цене

В понедельник, 10 июня, Apple объявила о партнерстве с разработчиком ChatGPT OpenAI для реализации некоторых функций своего смартфона. Эксперты отмечают, что, хотя это партнерство, вероятно, даст компании необходимый импульс, у него есть и подводные камни.

Как отмечается, Apple объединилась с компанией и технологией, которые еще не завоевали общественного доверия. Информация пользователей теперь может попасть в набор данных ChatGPT. Это вызвало критику в сторону компании, потому что может вызвать некоторые проблемы с конфиденциальностью в будущем. Apple долгое время уделяла приоритетное внимание безопасности и анонимности своих пользователей.

Однако, по словам аналитиков, большой толчок развитию искусственного интеллекта может стимулировать рост продаж и услуг iPhone на долгие годы, поскольку пользователи теперь дольше ждут обновления своих устройств.

Кроме того, на потребителей давит неопределенная экономическая ситуация, особенно в Китае. Компания также сталкивается с контролем со стороны регулирующих органов в Вашингтоне.

Напомним, Илон Маск угрожает запретить устройства Apple на своих производствах. Американский миллиардер считает, что внедрение ИИ значительно ухудшит безопасность гаджетов Apple.

Также мы писали, что компания Apple создала новую программу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая изменит взаимодействие пользователей с технологиями. Правда, пока искусственный интеллект будет англоязычен и доступен только в США.

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