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Apple знову стала найдорожчою компанією — скільки коштує виробник iPhone

14 червня 2024 12:41
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Apple знову стала найдорожчою публічною компанією США
Генеральний директор компанії Apple Тім Кук. Фото: washingtonpost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Apple випередила Microsoft і стала найдорожчою публічною компанією в США. До зростання акцій призвели заяви компанії на щорічній Всесвітній конференції розробників. Там компанія з Купертіно представила функції генеративного штучного інтелекту для iPhone.

Про це повідомляє CNN.

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Скільки коштує Apple

Ринкова капіталізація Apple в четвер, 13 червня, закрилася на рівні приблизно 3,29 трлн доларів. Акції компанії зросли на 0,6%. Це вище за показник Microsoft в 3,28 трлн доларів. Загалом на цьому тижні зростання акцій Apple склало 8,8%.

Виробник iPhone захопив лідерство всього через тиждень після того, як 5 червня Nvidia обігнала його і стала другою за величиною публічною компанією США. Зараз Nvidia посідає третє місце після Microsoft.

Чому акції Apple зросли в ціні 

У понеділок, 10 червня, Apple оголосила про партнерство із розробником ChatGPT OpenAI для реалізації деяких функцій свого смартфона. Експерти зазначають, що хоча це партнерство, ймовірно, дасть компанії необхідний імпульс, в нього є і підводні камені.

Як зазначається Apple об'єдналась із компанією та технологією, які ще не завоювали суспільної довіри. Інформація користувачів тепер може потрапити у набір даних ChatGPT. Це викликало критику у бік компанії, тому що може викликати деякі проблеми з конфіденційністю у майбутньому. Apple тривалий час приділяла пріоритетну увагу безпеці та анонімності своїх користувачів.

Проте, за словами аналітиків, великий поштовх розвитку штучного інтелекту може стимулювати зростання продажів та послуг iPhone на довгі роки, оскільки користувачі тепер довше чекають на оновлення своїх пристроїв.

Крім того, на споживачів тисне невизначена економічна ситуація, особливо в Китаї. Компанія також стикається з контролем з боку регулюючих органів у Вашингтоні.

Нагадаємо, Ілон Маск погрожує заборонити пристрої Apple на своїх виробництвах. Американський мільярдер вважає, що впровадження ШІ значно погіршить безпеку гаджетів Apple.

Також ми писали, що компанія Apple створила нову програму штучного інтелекту Apple Intelligence, яка змінить взаємодію користувачів із технологіями. Щоправда, поки що штучний інтелект буде англомовним і доступним лише у США.

Nvidia
бізнес
компанії
Microsoft
Apple
технології
США

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