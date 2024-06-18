Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в строительстве в Украине платят самые высокие зарплаты

Работники на строительной площадке. Фото: irobotics.jp

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня на рынке труда в Украине сложилась уникальная ситуация. Происходит значительное сокращение кандидатов, несмотря на активное размещение новых вакансий работодателями. В 2024 году численность трудоспособного населения в Украине уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом, что связано с демографическими изменениями, вызванными войной.

Новини.LIVE рассказывают какая ситуация на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в сфере строительства и архитектуры.

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Какие средние зарплаты в Украине

Доходы украинцев в первом квартале увеличились почти на 25%. В то же время, наиболее высокооплачиваемыми профессиями остаются специалисты в сфере IT, финансов, страхования и авиационного транспорта. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным ведомства, в первом квартале 2024 средняя заработная плата среди украинцев составляла 18 903 грн. За аналогичный период прошлого года зарплаты были на 22,5% ниже.

Сегодня наиболее высокооплачиваемыми сферами являются:

информация и телекоммуникации — 49 473 грн (+35,6%)

финансовая и страховая деятельность — 39 116 грн (+18,2%)

авиационный транспорт — 34 699 грн (+30%)

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 23 376 грн (+22,5%)

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 22 809 грн (+27,9%)

Где в строительстве в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в сфере строительства и архитектуры, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Авиационный электромонтажник

Первая вакансия в нашем списке. В авиакомпанию "Украинские вертолеты", официального перевозчика ООН, необходим электромонтажник (авиационный) на полный рабочий день.

Необходимое образование: среднетехническое. Требуется опыт работы в авиационной отрасли на смежных должностях не менее 2-х лет, знание электросхем и навыки работы с современными электроразъемами, включая пайку.

Основные задачи включают ремонт и замену бортовой электросети вертолета Ми-8МТВ-1, изготовление и прокладку электрожгутов согласно электрическим схемам при модернизации вертолета Ми-8МТВ-1, а также сборку электроразъемов и распределительных коробок.

Зарплата: 100 000 грн.

Вакансия на должность авиационный электромонтажник. Фото: Work.ua

Руководитель по строительству сети супермаркетов

Компания "Апельмон Прайм" приглашает руководителя по строительству сети супермаркетов.

Задания должности включают в себя общее руководство строительными проектами на всех этапах, начиная с получения разрешительных документов и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

Для этой должности требуется высшее инженерное образование, практический опыт в строительстве коммерческой или промышленной недвижимости, знание актуального законодательства в сфере проектирования и строительства, опыт анализа проектно-сметной документации, а также водительские удостоверения категории B.

Основные обязанности включают в себя подбор строителей и подрядчиков для выполнения проектно-строительных работ, заключение и сопровождение договоров строительного подряда, анализ оптимальности строительных конструкций и материалов, организацию закупки строительных материалов и оборудования, а также обеспечение своевременного и качественного выполнения строительных работ в утвержденные сроки.

Зарплата: 100 000 грн.

Вакансия на должность руководителя по строительству сети супермаркетов. Фото: Work.ua

Электромонтажник

Еще одна вакансия электромонтажника. В компанию "Пауэр Суплай Инжиниринг" ищут специалиста с опытом работы не менее 1 года, знаниями электротехнических норм и правил, умением работать с электроинструментами и оборудованием, а также ответственностью и внимательностью к деталям.

Основные задачи включают выполнение монтажных работ на объектах компании, подключение и настройку электросетей, соблюдение технических стандартов и требований безопасности.

Зарплата: 100 000 грн.

Вакансия на должность электромонтажник. Фото: Work.ua

Инженер-проектировщик электросетей

Следующая Компания ищет специалистов для реализации проектов по электроэнергетике: инженера-проектировщика электросетей и ведущего инженера проектов

Основные задачи включают в себя подготовку технической документации, проектирование систем внутреннего и внешнего электроснабжения всех классов напряжения, заземление, расчет токов короткого замыкания, расчет металлических конструкций, а также взаимодействие с заказчиками, конструкторами и разработчиками BIM-моделирования.

Требования: коммуникативный английский выше среднего или нидерландский (или желание изучить), электротехническое образование (среднее, высшее), знание программ проектирования.

Зарплата: 120 000 грн.

Вакансия на должность инженер-проектировщик электросетей. Фото: Work.ua

Ведущий инженер-конструктор

Международная компания, специализирующаяся на стабилизации грунтов, подъеме железобетонных конструкций и усилении фундаментов, ищет инженера-конструктора.

Требования включают опыт проектирования не менее 3 лет. Преимуществом опыт проектирования фундаментов, экспертиза проект зданий и сооружений на прочность и устойчивость, разработка технических решений по усилению несущих конструкций, а также геотехническое проектирование. Навыки работы с AutoCAD обязательны.

Основные задачи включают разработку проекта по усилению почв, проведению расчетов, а также выполнению обязанностей, вытекающих по стандарту профессиональной деятельности.

Зарплата: 80 000 — 150 000 грн

Вакансия на должность ведущий инженер-конструктор. Фото: Work.ua

Напомним, в Украине во время полномасштабной войны в результате демографических процессов количество трудоспособного населения существенно сократилось. Показатель на 2024 год по сравнению с довоенным 2021 годом снизился на 40%.

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