Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у будівництві в Україні платять найвищі зарплати

Працівники на будівельному майданчику. Фото: irobotics.jp

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сьогодні на ринку праці в Україні склалась досить унікальна ситуація. Відбувається значне скорочення кандидатів, попри активне розміщення нових вакансій роботодавцями. У 2024 році чисельність працездатного населення в Україні зменшилася на 40% порівняно з 2021 роком, що пов'язано з демографічними змінами, спричиненими війною.

Новини.LIVE розповідають яка ситуація на ринку праці в Україні у червні, та де платять найвищі зарплати у сфері будівництва та архітектури.

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Які середні зарплати в Україні

Доходи українців у першому кварталі збільшились майже на 25%. Водночас найбільш високооплачуваними професіями залишаються фахівці у сфері IT, фінансів, страхування та авіаційного транспорту. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

За даними відомства, у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата серед українців становила 18 903 грн. За аналогічний період минулого року зарплати були на 22,5% нижчими.

Сьогодні найбільш високооплачуваними сферами є:

інформація та телекомунікації — 49 473 грн (+35,6%)

фінансова та страхова діяльність — 39 116 грн (+18,2%)

авіаційний транспорт — 34 699 грн (+30%)

державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування — 23 376 грн (+22,5%)

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів — 22 809 грн (+27,9%)

Де у будівництві в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері будівництва та архітектури у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Авіаційний електромонтажник

Перша вакансія у нашому списку. В авіакомпанію "Українські вертольоти", офіційного перевізника ООН, потрібний електромонтажник (авіаційний) на повний робочий день.

Необхідна освіта: середня-технічна. Потрібний досвід роботи в авіаційній галузі на суміжних посадах не менше 2-х років, знання електросхем та навички роботи з сучасними електророз'ємами, включаючи пайку.

Основні завдання включають ремонт та заміну бортової електромережі вертольота Мі-8МТВ-1, виготовлення та прокладання електроджгутів згідно з електричними схемами при модернізації вертольота Мі-8МТВ-1, а також складання електророз'ємів та розподільчих коробок.

Зарплатня: 100 000 грн.

Вакансія на посаду авіаційний електромонтажник. Фото: Work.ua

Керівник з будівництва мережі супермаркетів

Компанія "Апельмон Прайм" запрошує керівника з будівництва мережі супермаркетів.

Завдання посади включають загальне керівництво будівельними проєктами на всіх етапах, починаючи з отримання дозвільних документів і закінчуючи введенням об'єктів в експлуатацію.

Для цієї посади потрібна вища інженерна освіта, практичний досвід у будівництві комерційної чи промислової нерухомості, знання актуального законодавства у сфері проєктування та будівництва, досвід аналізу проєктно-кошторисної документації, а також посвідчення водія категорії B.

Основні обов'язки включають підбір будівельників та підрядників для виконання проектно-будівельних робіт, укладання та супровід договорів будівельного підряду, аналіз оптимальності будівельних конструкцій та матеріалів, організацію закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, а також забезпечення своєчасного та якісного виконання будівельних робіт у затверджені терміни.

Зарплатня: 100 000 грн.

Вакансія на посаду керівник з будівництва мережі супермаркетів. Фото: Work.ua

Електромонтажник

Ще одна вакансія електромонтажника. У компанію "Пауер Суплай Інжиніринг" шукають спеціаліста з досвідом роботи не менше 1 року, знанням електротехнічних норм і правил, умінням працювати з електроінструментами та обладнанням, а також відповідальністю та уважністю до деталей.

Основні завдання включають виконання монтажних робіт на об'єктах компанії, підключення та налаштування електромереж, дотримання технічних стандартів та вимог безпеки.

Зарплатня: 100 000 грн.

Вакансія на посаду електромонтажник. Фото: Work.ua

Інженер-проєктувальник електромереж

Наступна Компанія шукає фахівців для реалізації проєктів з електроенергетики: інженера-проектувальника електромереж, та провідного інженера проєктів

Основні завдання включають підготовку технічної документації, проєктування систем внутрішнього та зовнішнього електропостачання всіх класів напруги, заземлення, розрахунок струмів короткого замикання, розрахунок металевих конструкцій, а також взаємодія із замовниками, конструкторами та розробниками BIM-моделювання.

Вимоги: комунікативна англійська вище середнього або нідерландська (або бажання вивчити), електротехнічна освіта (середня, вища), знання програм проєктування.

Зарплатня: 120 000 грн.

Вакансія на посаду інженер-проєктувальник електромереж. Фото: Work.ua

Провідний інженер-конструктор

Міжнародна компанія, що спеціалізується на стабілізації ґрунтів, підйомі залізобетонних конструкцій та посиленні фундаментів, шукає інженера-конструктора.

Вимоги включають досвід проєктування щонайменше від 3 років. Перевагою є досвід проєктування фундаментів, експертиза проєкт будівель та споруд на міцність та стійкість, розробка технічних рішень щодо посилення несучих конструкцій, а також геотехнічне проєктування. Навички роботи з AutoCAD є обов'язковими.

Основні завдання включають розробку проєкт щодо посилення ґрунтів, проведення розрахунків, а також виконання обов'язків, що випливають за стандартом професійної діяльності.

Зарплатня: 80 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду провідний інженер-конструктор. Фото: Work.ua

Нагадаємо, в Україні під час повномасштабної війни внаслідок демографічних процесів кількість працездатного населення суттєво скоротилася. Показник станом на 2024 рік порівняно з довоєнним 2021 роком знизився на 40%.

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