Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в сфере недвижимости в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Работа в офисе. Фото: Pexels

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В настоящее время украинские работодатели сталкиваются с критическим дефицитом кадров. Это произошло из-за мобилизации и огромного оттока людей в другие страны. На данный момент в стране нет нехватки рабочих мест, однако количество претендентов значительно уменьшилось. Наибольший дефицит кадров наблюдается в секторах, где в основном работали мужчины. Это заставило работодателей в этих отраслях поднять зарплату и даже начать привлекать к работе больше женщин.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в сфере недвижимости.

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Как отмечается, большинство компаний в Украине считают дефицит кадров более серьезным препятствием для своего развития, чем дефицит электроэнергии или коррупция. Одной из значительных проблем остается поиск квалифицированных кадров. В ближайшие три месяца руководители предприятий прогнозируют дальнейшее, хоть и незначительное, ускорение темпов сокращения численности работников.

"Мы видим тенденции к уменьшению количества работающих. Хотя большинство предприятий (84,5%) не планируют уменьшение количества работников", — отметила исполнительный директор Института экономических исследований Оксана Кузякова.

Директор Львовского филиала областного центра занятости Олег Рисный отметил, что некоторые мужчины, которые могли бы претендовать на рабочие места, служат в ВСУ, тогда как другие опасаются мобилизации и потому не хотят официально регистрироваться безработными или устраиваться на официальную работу.

"Предприятиям, которые могут бронировать работников, также трудно найти персонал. Соответственно, мы предлагаем людям вакансии работодателей, предлагающих бронирование. Они заинтересовываются, но часто боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют. Механизм бронирования не прост, а сам процесс длительный, а при устройстве на работу работодатель должен предупреждать все структуры. Поэтому люди боятся", – добавил Рисный.

Где в логистике и закупках в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в сфере недвижимости, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Риелтор

Первая вакансия в нашем списке. Требуется опытный риелтор для открытия агентства недвижимости. Компания ищет профессионала, способного возглавить агентство и внести новые идеи в его развитие. Основное требование – наличие богатого опыта в этой сфере.

Зарплата: 70 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность риелтора. Фото: Work.ua

Менеджер по продаже инвестиционной недвижимости на Бали

Холдинговая компания RITM ищет менеджера по продажам инвестиционной недвижимости на Бали. От кандидата ожидается знание английского, опыт работы в сфере недвижимости на острове Бали будет преимуществом. Важно также иметь знания местного рынка недвижимости и опыт работы с системой CRM.

Нужно стремление к постоянному развитию и самореализации, ориентация на результаты, способность находить общий язык с разными людьми, готовность работать в динамичной команде, умение анализировать свою работу.

В обязанности входят разработка запросов клиентов, проведение встреч, показов и переговоров, ведение базы данных в CRM, сопровождение клиентов на протяжении сотрудничества и подписание соглашений.

Зарплата: 100 000 — 170 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам инвестиционной недвижимости на Бали. Фото: Work.ua

Эксперт по продаже и аренде загородной недвижимости

Агентство Brokingdom ищет эксперта по продажам и аренде загородной недвижимости.

Компания приглашает ответственных кандидатов по дисциплинированному подходу к работе, коммуникабельным качествам, которые готовы к постоянному развитию. Опыт работы с компьютером и способность установить дружеские отношения в коллективе являются дополнительными преимуществами.

Зарплата: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность эксперта по продаже и аренде загородной недвижимости. Фото: Work.ua

Руководитель отдела

Салтовское агентство недвижимости ищет руководителя по расширению штата. Основные функциональные задачи должности – это выстраивание качественной коммуникации с клиентами и помощь подчиненным в достижении результатов через правильную организацию рабочего процесса.

Требования к кандидату включают возраст от 30 до 45 лет, проживание в Харькове, опыт работы в сфере недвижимости не менее 2 лет, высокий уровень коммуникабельности, ответственности, инициативности и стрессоустойчивости. Опыт управления не обязателен, но будет значительным преимуществом. Также необходимо знание рынка недвижимости, застройки и районов Салтовского жилмассива, а также большое желание развиваться в сфере недвижимости и достигать высоких результатов.

Обязанности руководителя включают планирование и организацию работы отдела, ежедневное управление, обучение, поддержку, мотивацию подчиненных в достижении поставленных целей и планов, помощь в проведении переговоров с клиентами и партнерами, сопровождение заключения сделок купли-продажи объектов недвижимости на всех этапах, а также консультацию клиентов и предоставление необходимой информации о работе агентства.

Зарплата: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность руководителя отдела. Фото: Work.ua

Директор агентства по недвижимости

Агентство недвижимости Angel Property приглашает в свою команду директора. Требования к кандидату включают знание английского, испанского и русского. Кандидат должен быть честным, порядочным там высокой мотивацией.

Также важно умение доводить соглашения до завершения, эффективно работать с клиентами, обучать персонал, знание вопросов отчетности перед государственными органами и налоговой инспекцией, опыт работы с CRM системами, уверенное владение компьютерными программами, навыки дистанционного общения с клиентами и партнерами,

Основные задачи включают организацию, ведение и контроль операционной деятельности компании, маркетинг, рекламу, продажу, заключение долгосрочных контрактов с застройщиками и сопровождение контрактов с застройщиками и клиентами.

Зарплата: 125 000 — 375 000 грн.

Вакансия на должность директора агентства по недвижимости. Фото: Work.ua

Напомним, мы составили ТОП вакансий в сфере фотографии и дизайна с самыми большими зарплатами. Сейчас в Украине нет таких отраслей, которые не затронули бы дефицит кадров

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